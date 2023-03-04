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Военная операция на Украине ,  
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ISW увидел признаки подготовки отвода войск Украины из Артемовска

ISW: Украина, возможно, планирует вывести войска из Артемовска, разрушены мосты
ВСУ взорвали два важных моста — вероятно, намереваясь отступить из Бахмута. В Киеве предупреждали, что приняли меры для замедления наступления России на город, даже если украинские войска начнут отступать
Фото: John Moore / Getty Images
Фото: John Moore / Getty Images

Вооруженные силы Украины создают условия для отступления из Артемовска (украинское название — Бахмут); если соответствующее решение будет принято, войска выведут из особенно сложных восточных районов города, заявили аналитики американского Института изучения войны (ISW).

Украинские войска разрушили два важных моста близ Бахмута — один на трассе Хромово — Бахмут в западной части города и другой через реку Бахмутовка на северо-востоке. По мнению аналитиков, таким образом ВСУ намерены помешать дальнейшему наступлению российских войск.

ISW напомнил, что советник украинского президента Александр Роднянский (сын продюсера Александра Роднянского, признанного в России иноагентом) предупреждал во вторник, 28 февраля, о возможном отступлении из Бахмута по мере необходимости. Он отметил также, что ВСУ укрепили позиции к западу от города так, чтобы затормозить продвижение России в случае вывода сил ВСУ.

The New York Times приводит слова украинских командиров в Бахмуте, которые рассказали, что смогли несколько обезопасить путь из города по главной дороге на юго-западе. Они выразили желание как можно дольше не оставлять Бахмут, даже если его в итоге не удастся удержать.

«Задача наших сил в Бахмуте — нанести как можно больше потерь противнику», — пояснял 3 марта замкомандующего нацгвардией Украины Владимир Назаренко.

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Власти Украины называли бои за Бахмут мучительными и перманентно сложными, указывая, что ВСУ намерены удерживать город столько, сколько получится. «Нам важно его отстоять, но не любой ценой и чтобы все погибли. Мы будем воевать, пока это разумно», — пояснял украинский президент Владимир Зеленский.

Российские войска в последние недели заняли несколько населенных пунктов близ Бахмута, основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин назвал ситуацию «сжиманием клещей» вокруг города. Он сообщил, что «осталась одна дорога», не уточнив, какая именно.

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Теги
Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Артёмовск (Бахмут) Украина ВСУ ДНР отвод войск отступление
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