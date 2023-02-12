Экс-командир «Азова» заявил о потере ВСУ «лучших бойцов» под Бахмутом

Бои идут «за каждый дом, за каждый метр», ключевой проблемой стали большие потери лучших военнослужащих, заявил он. Киев отвергает возможность оставления города, указывая, что речь идет о защите «наших домов», а не только земли

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Ситуация в Артёмовске (украинское название — Бахмут) с каждым днем становится тяжелее для ВСУ, украинские войска теряют наиболее боеспособных военных в боях за город, заявил бывший командир батальона «Азов» (признан террористической организацией и запрещен в России) Максим Жорин, передает «Страна».

«Внимание и большинство сил сейчас враг перенес непосредственно на сам город. Пытаются продвигаться по территориям частного сектора, промзоны. Очень тяжелые бои уходят за каждый дом, за каждый метр. Самая большая наша проблема — сейчас самые боеспособные подразделения нашей армии теряют лучших своих бойцов», — написал он.

Жорин счел, что украинская армия имеет больше шансов на успешное контрнаступление при получении запрошенного западного оружия, однако «танки, авиацию мы сможем найти», а потери на артёмовском направлении ВСУ компенсировать не удастся.

Артёмовск расположен к северу от Горловки в ДНР и служит важным транспортным узлом для снабжения украинской группировки войск в Донбассе. Власти Украины на протяжении нескольких месяцев говорят о сложном положении в районе этого города — в конце декабря украинский президент Владимир Зеленский назвал ситуацию «мучительной», а в ВСУ называли положение «сущим адом».

Экс-советник офиса украинского президента Алексей Арестович не исключил, что Россия может взять под контроль всю территорию ДНР, а украинские военные столкнутся с «некоторыми неприятностями». «Уж больно большая группировка собирается, превышающая нас и по численности после мобилизации, и по-прежнему превышающая по вооружениям», — пояснил Арестович.

По данным AFP, власти США посоветовали Украине вывести войска из Артёмовска для подготовки к наступлению на южном направлении, высокопоставленный американский чиновник отметил, что время «играет России на руку» в этом городе. В Киеве возможность отвода войск отвергали, указывая, что Украина платит «огромную цену» за удержание города, поскольку речь идет о защите «наших домов», а не просто территории. Эту же позицию подтверждал и Зеленский.

«ВСУ никуда не отступают. ВСУ бьются до последнего. В северных кварталах Артёмовска идут ожесточенные бои за каждую улицу, каждый дом, каждую лестничную клетку», — говорил основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин.

