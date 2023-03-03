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Пригожин заявил о «практически окруженном Бахмуте»

Евгений Пригожин заявил о «практически окруженном Бахмуте»
По словам основателя ЧВК «Вагнер», осталась лишь одна дорога, по которой украинские военные могут покинуть город
Фото: РИА Новости
Фото: РИА Новости

Евгений Пригожин заявил в Telegram, что подразделения ЧВК «Вагнер» «практически окружили Бахмут (Артемовск)».

«Осталась одна дорога, клещи сжимаются», — сказал он в видеообращении.

Пригожин не уточнил, о какой именно дороге идет речь.

За последние недели российские подразделения заняли несколько населенных пунктов к югу, северу и востоку от Артемовска. 

1 марта советник украинского президента по экономическим вопросам Александр Роднянский допустил, что ВСУ могут провести «стратегическое отступление» из Бахмута. «Мы не собираемся жертвовать всеми нашими людьми просто так», — сказал он.

28 февраля замглавы Минобороны Украины Анна Маляр сообщила, что решение удерживать город «принимают военные, которые не руководствуются политическими мотивами». Агентство Reuters за день до этого передавало, что его корреспондент не видел никаких признаков вывода украинских войск и что подкрепление к ним прибывает.

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Артем Филипенок Артем Филипенок
Евгений Пригожин Артёмовск (Бахмут) Военная операция на Украине

Евгений Пригожин

бизнесмен, владелец группы «Конкорд» и ЧВК «Вагнер»

1 июня 1961 года
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