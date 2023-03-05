ISW сообщил о позицонном преимуществе российских войск в Артемовске

Американские военные аналитики считают, что российские силы могут совершить «обходной маневр» и занять некоторые части Артемовска, но вероятность того, что ВСУ попадут в окружение, мала

Артёмовск (украинское название — Бахмут) (Фото: Yevhen Titov / Reuters)

Российские войска, похоже, сумели достичь достаточного позиционного преимущества, чтобы совершить «обходной маневр» и занять некоторые части Артемовска (украинское название — Бахмут), но вряд ли они смогут в ближайшее время окружить город, говорится в отчете аналитиков американского Института изучения войны (ISW).

По словам аналитиков, более вероятно, что им удалось достаточно близко продвинуться к критически важным наземным линиям связи украинских сил с северо-востока, чтобы помешать ВСУ отвести войска.

В ISW полагают, что российские военные намеревались окружить украинские силы в Артемовске. Однако, напоминают в институте, «украинское командование дало понять, что, скорее отступит, чем позволит своим военным попасть в окружение». В институте также считают, что украинские войска могут удержать свои позиции в городе, если попытаются это сделать.

В предыдущем отчете аналитиков говорилось, что ВСУ создают условия для отступления из Артемовска; если соответствующее решение будет принято, войска выведут из особенно сложных восточных районов города.

Президент Украины Владимир Зеленский в конце февраля назвал ситуацию в Артемовске «постоянно сложной» для ВСУ. Объясняя необходимость удерживать город, в МИД страны заявили: «Если мы отступим, другой город станет новым Бахмутом». В то же время, говорил Зеленский, любой ценой защищать Артемовск Украина не намерена. Его советник по экономическим вопросам Александр Роднянский допускал «стратегическое отступление» ВСУ из города. В то же время замглавы Минобороны Украины Анна Маляр сообщила, что в Артемовск направили подкрепление. Она подчеркнула, что решение удерживать город «принимают военные, которые не руководствуются политическими мотивами».

За последние недели российские подразделения заняли несколько населенных пунктов к югу, северу и востоку от Артемовска. 3 марта основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что бойцы его структуры «сжимают клещи» вокруг города и «осталась одна дорога», не уточнив, какая именно.