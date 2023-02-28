Украинский главком заявил о чрезвычайно напряженной ситуации под Бахмутом

Перемещение войск под Бахмутом затруднено из-за весенней распутицы, однако Reuters отмечает, что подкрепления к ВСУ все же подходят

Фото: Ян Доброносов / Reuters

Ситуация под городом Артемовск (украинское название — Бахмут) остается сложной, заявил командующий сухопутными войсками Вооруженных сил Украины (ВСУ) генерал-полковник Александр Сырский, передает Reuters.

Как отмечает генерал, российские войска сейчас пытаются окружить город и перерезать пути снабжения. Корреспондент Reuters, посетивший Артемовск в понедельник, 27 февраля, сообщил, что не видел никаких признаков вывода украинских войск и что подкрепление к ним прибывает несмотря на обстрелы со стороны России. Однако, отмечает агентство, любые наступательные действия в этом районе сейчас невозможны из-за весенней распутицы.

Бои близ Артемовска идут на протяжении последних месяцев. 20 февраля Минобороны России сообщило о взятии расположенного к северу от города села Парасковиевка. 27 февраля глава ДНР Денис Пушилин заявил, что под огневым контролем российских сил находятся все дороги, ведущие в город. 28 февраля Пушилин сообщил, что российские силы взяли под контроль район Ступки на севере Артемовска и то продвижение продолжается несмотря на «непростые условия».

Президент Украины Владимир Зеленский признавал, что ситуация для ВСУ в Артёмовске сложная, но подчеркивал, что украинская сторона будет бороться за город «столько, сколько сможет». При этом Зеленский отметил, что ВСУ не будут защищать его «любой ценой» — сопротивление будет продолжаться, пока это разумно.