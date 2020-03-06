Эрдоган после встречи с Путиным напомнил о желании купить у США Patriot

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
ФутурологияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Здоровье
Футурология
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 7 марта
USD ЦБ: 67,52 (+1,33) Quote, 14:01
Курс евро на 7 марта
EUR ЦБ: 75,84 (+2,16) Quote, 14:01
Путин допустил расширение использования маткапитала на коммуникации Общество, 17:52 Бумаги TCS Group Олега Тинькова упали на 20% на фоне заявления о лейкемии Quote, 17:52 Китайский коронавирус. Самое актуальное на 6 марта Общество, 17:45 Тиньков рассказал о своем заболевании лейкемией Общество, 17:32 Путин заявил о нежелании идти на опасную для страны «схему во власти» Политика, 17:28 Путин заявил о необходимости обеспечить сменяемость власти в России Политика, 17:25 Обзор района Лефортово: экология, история и цены на жилье Партнерский материал, 17:22 СМИ узнали об интересе «Наполи» к футболисту «Зенита» Спорт, 17:11 Путин назвал президентство судьбой Политика, 17:10 Благотворительные фонды попросили изменить поправку к Конституции о детях Общество, 17:05 Просто спросите эксперта: все о кибербезопасности Pro, 17:01 Власти из-за коронавируса попросили выйти на связь пассажиров семи рейсов Общество, 16:51 Самедов сообщил об отказе перейти в европейский клуб Спорт, 16:45 СМИ сообщили об отказе Air Baltic пустить актера Ефремова в самолет Общество, 16:43
Политика ,  
0 

Эрдоган после встречи с Путиным напомнил о желании купить у США Patriot

В интервью по итогам визита в Москву президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган напомнил, что хотел бы приобрести американские зенитные комплексы Patriot. Ранее купленные российские ЗРК C-400 вступят в строй уже в апреле
Зенитный комплекс Patriot (Фото: Glenn Fawcett / DoD / Flickr)

Турция готова купить у США зенитно-ракетные комплексы Patriot, если американская администрация согласится предоставить такую возможность. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в интервью газете Yeni Şafak, которое было посвящено итогам его переговоров в Москве с президентом Владимиром Путиным. При этом Эрдоган добавил, что уже в апреле, после окончания обучения и тренировок, Анкара начнет использовать закупленные ранее российские системы С-400.

«С-400 уже наша собственность. <...> Они будут активны уже с апреля. Но позвольте мне повторить еще раз, вчера я сказал американцам: «Если вы дадите нам Patriot, мы возьмем у вас Patriot», — сказал Эрдоган.

Турция запросила у США покупку Patriot
Политика

Вашингтон неоднократно критиковал Турцию за сделку по приобретению российских ЗРК. Однако турецкое руководство одновременно с приобретением ЗРК заявляло, что хотело бы поставить на вооружение и американские комплексы Patriot. В июне 2019 года Эрдоган объяснил закупку ЗРК в России тем, что «США не сделали такого выгодного предложения в отношении комплексов Patriot, какое сделала Россия со своими С-400». В сентябре того же года президент Турции заявил, что вопрос покупке Patriot все еще актуален и не снят с повестки дня. «Если наши условия будут выполнены, мы могли бы рассмотреть возможность их покупки, это также входит в повестку дня США», — сказал тогда Эрдоган.

В декабре о готовности купить Patriot заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу. «Турция считает, что США по-прежнему являются нашими союзниками, а мы являемся их союзниками. <...> Никто не может отменить сделку с Россией по покупке С-400, это уже совершенная сделка. Предложение России было более выгодным. Теперь мы готовы купить американскую систему Patriot и ждем ответа», — сказал Чавушоглу.

Лавров назвал три договоренности России и Турции по Идлибу
Политика

20 февраля агентство Bloomberg сообщило, что Анкара обратилась к Вашингтону с просьбой предоставить ей зенитно-ракетные комплексы Patriot для прикрытия своих войск в сирийской провинции Идлиб. ЗРК должны противостоять российской авиации, которая поддерживает сирийские правительственные войска. В тот же день о вероятности получить американские ЗРК сказал министр обороны Турции Хулуси Акар. «Нам может быть оказана поддержка в виде поставок ЗРК Patriot», — сказал турецкий министр.

В Кремле в свою очередь тогда действия Турции комментировать отказались, добавив, что сирийские вооруженные силы продолжат бороться с террористами.

США пока не дали однозначного ответа, хотя Вашингтон неоднократно заявлял о поддержке действий Турции в сирийской провинции Идлиб. За два дня до переговоров Путина и Эрдогана специальный представитель США по Сирии Джеймс Джеффри заявил, что Америка готова предоставить боеприпасы и снаряжение для операций турецкой армии в Идлибе. На том же брифинге посол США в Турции Дэвид Саттерфилд сказал, что Вашингтон рассматривает запрос Анкары на системы ПВО Patriot.

Переговоры Путина и Эрдогана один на один продлились три часа
Политика

Эрдоган и Путин в сентябре 2018 года заключили в Сочи соглашение о создании в Идлибе буферной зоны 15–20 км вдоль линии соприкосновения сирийских правительственных сил и вооруженной оппозиции. С тех пор стороны неоднократно обвиняли друг друга в нарушении или невыполнении договоренностей. Ситуация в этой части Сирии обострилась после 27 февраля, когда сирийская армия обстреляла позиции оппозиции и при этом погибли более 30 турецких военных. В ответ Турция начала операцию «Весенний щит», в ходе которой сообщения об ударах турецких военных по сирийским войскам стали поступать ежедневно.

5 марта на встрече в Москве Путин и Эрдоган согласовали новый план, по которому с 6 марта в Идлибе объявлено перемирие.

Авторы: Владислав Гордеев, Виктория Полякова
Теги: Реджеп Тайип Эрдоган, Турция, Идлиб, Patriot
Материалы по теме
Кремль отреагировал на просьбу Турции к США продать ЗРК Patriot
Политика
Министр обороны Турции не исключил поставки ЗРК Patriot в страну из США
Политика
Турция запросила у США покупку Patriot
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter