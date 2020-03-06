Эрдоган после встречи с Путиным напомнил о желании купить у США Patriot

В интервью по итогам визита в Москву президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган напомнил, что хотел бы приобрести американские зенитные комплексы Patriot. Ранее купленные российские ЗРК C-400 вступят в строй уже в апреле

Зенитный комплекс Patriot (Фото: Glenn Fawcett / DoD / Flickr)

Турция готова купить у США зенитно-ракетные комплексы Patriot, если американская администрация согласится предоставить такую возможность. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в интервью газете Yeni Şafak, которое было посвящено итогам его переговоров в Москве с президентом Владимиром Путиным. При этом Эрдоган добавил, что уже в апреле, после окончания обучения и тренировок, Анкара начнет использовать закупленные ранее российские системы С-400.

«С-400 уже наша собственность. <...> Они будут активны уже с апреля. Но позвольте мне повторить еще раз, вчера я сказал американцам: «Если вы дадите нам Patriot, мы возьмем у вас Patriot», — сказал Эрдоган.

Вашингтон неоднократно критиковал Турцию за сделку по приобретению российских ЗРК. Однако турецкое руководство одновременно с приобретением ЗРК заявляло, что хотело бы поставить на вооружение и американские комплексы Patriot. В июне 2019 года Эрдоган объяснил закупку ЗРК в России тем, что «США не сделали такого выгодного предложения в отношении комплексов Patriot, какое сделала Россия со своими С-400». В сентябре того же года президент Турции заявил, что вопрос покупке Patriot все еще актуален и не снят с повестки дня. «Если наши условия будут выполнены, мы могли бы рассмотреть возможность их покупки, это также входит в повестку дня США», — сказал тогда Эрдоган.

В декабре о готовности купить Patriot заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу. «Турция считает, что США по-прежнему являются нашими союзниками, а мы являемся их союзниками. <...> Никто не может отменить сделку с Россией по покупке С-400, это уже совершенная сделка. Предложение России было более выгодным. Теперь мы готовы купить американскую систему Patriot и ждем ответа», — сказал Чавушоглу.