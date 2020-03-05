Эрдоган подал в суд на депутата после драки в парламенте Турции

После драки в турецком парламенте президент Реджеп Тайип Эрдоган подал иск в суд на депутата от оппозиции Энгина Озкоч. Эрдоган потребовал компенсацию 1 млн лир за обвинения, с которыми выступил Озкоч

Энгин Озкоч (Фото: engin.ozkoc / Facebook)

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подал судебный иск о клевете против депутата турецкого парламента от оппозиционной Народно-республиканской партии (НРП) Энгина Озкоча, сообщает Bloomberg со ссылкой на турецкий телеканал TRT.

Эрдоган потребовал в качестве компенсации 1 млн лир ($165 000).

Вечером 4 марта в парламенте Турции произошла драка после того, как Озкоч обвинил Эрдогана в неуважении к погибшим турецким военным и назвал его «бесчестным, подлым, низким и вероломным» (цитата по Al Jazeera). Оскорбление президента или других государственных должностных лиц является в Турции преступлением, уточняет Bloomberg. В потасовке приняли участие несколько десятков депутатов от обеих партий, заседание парламента прервали.

Министр юстиции Абдулхамит Гюль заявил в Twitter, что «мы немедленно направим в парламент обвинительное заключение, подготовленное прокуратурой Анкары». Как отмечает агентство, это необходимый шаг для снятия с депутата неприкосновенности.