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Эрдоган подал в суд на депутата после драки в парламенте Турции

После драки в турецком парламенте президент Реджеп Тайип Эрдоган подал иск в суд на депутата от оппозиции Энгина Озкоч. Эрдоган потребовал компенсацию 1 млн лир за обвинения, с которыми выступил Озкоч
Энгин Озкоч (Фото: engin.ozkoc / Facebook)

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подал судебный иск о клевете против депутата турецкого парламента от оппозиционной Народно-республиканской партии (НРП) Энгина Озкоча, сообщает Bloomberg со ссылкой на турецкий телеканал TRT.

Эрдоган потребовал в качестве компенсации 1 млн лир ($165 000).

Вечером 4 марта в парламенте Турции произошла драка после того, как Озкоч обвинил Эрдогана в неуважении к погибшим турецким военным и назвал его «бесчестным, подлым, низким и вероломным» (цитата по Al Jazeera). Оскорбление президента или других государственных должностных лиц является в Турции преступлением, уточняет Bloomberg. В потасовке приняли участие несколько десятков депутатов от обеих партий, заседание парламента прервали.

Министр юстиции Абдулхамит Гюль заявил в Twitter, что «мы немедленно направим в парламент обвинительное заключение, подготовленное прокуратурой Анкары». Как отмечает агентство, это необходимый шаг для снятия с депутата неприкосновенности.

Потасовка в парламенте Турции произошла накануне визита Эрдогана в Москву для встречи с президентом Владимиром Путиным. Представитель турецкого лидера заявил, что ожидает от переговоров достижения консенсуса с Россией относительно ситуации в провинции Идлиб и перемирия. Турецкие военные в этой провинции поддерживают силы сирийской оппозиции.

Как заявил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков, наблюдательные посты Вооруженных сил Турции в зоне деэскалации в сирийском Идлибе находятся в укрепрайонах террористических группировок и фактически срослись с ними. «Произошло сращивание укрепленных районов террористов с развернутыми по соглашению турецкими наблюдательными постами», — сказал Конашенков. Он также сообщил, что Турция перебросила в зону деэскалации в Идлибе «ударную группировку численностью с механизированную дивизию», что нарушает международное право.

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Соглашение в Сочи, к которому Москва и Анкара пришли в сентябре 2018 года, предусматривало создание в Идлибе буферной зоны 15–20 км вдоль линии соприкосновения сирийских правительственных сил и вооруженной оппозиции. Турция должна была обеспечить вывод террористов с их тяжелой артиллерией из зоны деэскалации. Москва неоднократно обвиняла Анкару в невыполнении этого соглашения.

Обстановка в Идлибе обострилась после 27 февраля, когда в результате обстрела сил оппозиции, который провела сирийская армия, погибли более 30 турецких военных. В ответ Турция начала операцию «Весенний щит», в ходе которой сообщения об ударах турецких военных по сирийским войскам поступают ежедневно.

О поддержке действий Турции заявили в Вашингтоне. Специальный представитель США по Сирии Джеймс Джеффри 3 марта заявил, что Америка готова предоставить боеприпасы и снаряжение для операций турецкой армии в Идлибе. Посол США в Турции Дэвид Саттерфилд тогда же заявил, что Вашингтон рассматривает запрос Анкары на системы ПВО Patriot.

Автор: Владислав Гордеев
Теги: Турция, парламент, Эрдоган, суд
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