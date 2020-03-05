Лавров назвал три договоренности России и Турции по Идлибу

Президенты России и Турции согласовали три меры, которые должны стабилизировать ситуацию в Сирии, в том числе прекращение огня и создание коридора безопасности вокруг трассы М-4

Реджеп Тайип Эрдоган и Владимир Путин (Фото: Михаил Метцель / ТАСС)

Президентам России и Турции Владимиру Путину и Реджепу Эрдогану удалось достичь соглашения об Идлибе на переговорах в Москве, которые продлились больше шести часов. Сначала президенты общались один на один, потом встреча продолжилась в расширенном составе. Содержание принятого документа огласил министр иностранных дел России Сергей Лавров (трансляция велась на сайте «России 24»).

Во-первых, страны договорились о введении с полуночи 6 марта режима прекращения огня на существующей линии соприкосновения в сирийском Идлибе. Во-вторых, Россия и Турция условились создать коридор безопасности — по 6 км к северу и 6 км к югу от трассы М-4 (Латакия — Алеппо) — уточнить параметры коридора должны министерства обороны двух стран. Третья договоренность — с 15 марта начнется совместное патрулирование от населенного пункта Трумба, расположенного в 2 км от Саракиба, до населенного пункта Айн-эль-Хавра, сообщил Лавров.

Россия и Турция также подтвердили приверженность ранее заключенным договоренностям — о создании зон деэскалации от 2017 года и сочинскому меморандуму 2018 года.

У состоявшейся в Кремле встречи президентов долгая история. Последние несколько недель Эрдоган и его представители неоднократно заявляли, что она пройдет 5 марта либо в Анкаре, либо в Стамбуле, однако Москва настойчиво это опровергала — причем как сам факт готовящихся переговоров, так и место их проведения. 20 февраля в общении российского и турецкого президентов приняли участие Ангела Меркель и Эмманюэль Макрон — в тот день они по очереди провели телефонный разговор с Путиным и Эрдоганом и предложили встретиться вчетвером, но в Кремле отказались от этого предложения. В итоге российский и турецкий президенты все-таки встретились — вдвоем и в Москве. Как сказал перед началом переговоров Путин: «Ситуация настолько обострилась, что требует нашего личного разговора». Эрдоган заявил, что турецкая делегация приняла решение прилететь в российскую столицу, а не настаивать на проведении встречи в Турции из-за работы российских властей над поправками в Конституцию.

Лидеров подтолкнул к встрече самый серьезный инцидент за все время турецкой кампании в Сирии, спровоцированный наступлением войск Башара Асада в зоне деэскалации в Идлибе: 27 февраля на юге Идлиба в результате авиаудара правительственной армии Сирии погибли не менее 36 турецких военнослужащих. В тот же день Анкара заявила, что Дамаск понесет ответственность, а через три дня анонсировала в этом районе начало операции «Щит весны» (до 27 февраля за весь месяц в этом районе погибли 14 турецких граждан). Жертвы среди турецких военных были и в марте — как минимум три человека.