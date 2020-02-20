Министр обороны Турции не исключил поставки ЗРК Patriot в страну из США

Вашингтон мог бы обеспечить Анкару зенитно-ракетными комплексами Patriot в качестве меры поддержки действий турецких военных в сирийской провинции Идлиб. Об этом сообщил в эфире турецкого телеканала министр обороны Турции Хулуси Акар. Его слова приводит BBC Türkçe.

«Речь не идет о появлении американских военнослужащих в Идлибе.

Они прислали нам батареи ПВО. Против нашей страны существует воздушная, ракетная угроза. Нам может быть оказана поддержка в виде поставок ЗРК Patriot», — сказал турецкий министр.

Ранее представитель Минобороны Турции в беседе с «РИА Новости» опровергал информацию о возможной поставке ЗРК из США.

20 февраля агентство Bloomberg со ссылкой на высокопоставленного турецкого чиновника сообщило о просьбе Турции к США предоставить ей зенитно-ракетные комплексы Patriot для сдерживания российской авиации, оказывающей поддержку сирийским войскам. Как отмечал собеседник агентства, установка комплексов Patriot позволит турецким военным «наказать» сирийские военные подразделения, ведущие наступление в Идлибе. Собеседник агентства отметил, что запрос о предоставлении Турции комплексов ЗРК Patriot Анкара направила спецпредставителю США по Сирии Джеймсу Джеффри на прошлой неделе.

20 февраля группа бомбардировщиков Су-24 Воздушно-космических сил России нанесла удар по позициям террористов на севере Сирии. Как сообщили в Минобороны России, российские самолеты атаковали боевиков, которые прорвали оборону сирийской армии в районе Кминаса и Найраба. Это позволило сирийским войскам отбить нападение, заверили в российском Центре по примирению враждующих сторон.