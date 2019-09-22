Эрдоган назвал актуальным вопрос покупки у США комплексов Patriot

Президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что вопрос покупки у США противоракетных комплексов Patriot еще не снят с повестки. Об этом сообщает издание Daily Sabah.

«Если наши условия будут выполнены, мы могли бы рассмотреть возможность их покупки, это также входит в повестку дня США», — сказал он.

В конце августа телеканал CNN со ссылкой на чиновника Госдепа сообщил, что США официально отказались от продажи Турции комплексов Patriot. Он отметил, что такое решение связано с закупкой Анкарой российских С-400.

Контракт на поставку четырех дивизионов С-400 Россия и Турция заключили в декабре 2017 года. Сумма контракта составила $2,5 млрд. Несмотря на то, что Вашингтон выступал против соглашения Москвы и Анкары и угрожал санкциями, в июле в Турцию прибыли десять самолетов с российскими зенитно-ракетными системами.