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Эрдоган назвал актуальным вопрос покупки у США комплексов Patriot

Президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что вопрос покупки у США противоракетных комплексов Patriot еще не снят с повестки. Об этом сообщает издание Daily Sabah.

«Если наши условия будут выполнены, мы могли бы рассмотреть возможность их покупки, это также входит в повестку дня США», — сказал он.

В конце августа телеканал CNN со ссылкой на чиновника Госдепа сообщил, что США официально отказались от продажи Турции комплексов Patriot. Он отметил, что такое решение связано с закупкой Анкарой российских С-400.

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Контракт на поставку четырех дивизионов С-400 Россия и Турция заключили в декабре 2017 года. Сумма контракта составила $2,5 млрд. Несмотря на то, что Вашингтон выступал против соглашения Москвы и Анкары и угрожал санкциями, в июле в Турцию прибыли десять самолетов с российскими зенитно-ракетными системами.

Эрдоган выражал надежду, что поставки С-400 завершатся до конца 2019 года. По его словам, системы развернут в Турции к апрелю 2020 года.

Теги: Турция, Реджеп Эрдоган, Patriot, закупки
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