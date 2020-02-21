Кремль отреагировал на просьбу Турции к США продать ЗРК «Патриот»

Кремль не будет комментировать действия Турции, попросившей у США продать ей противоракетные комплексы «Патриот». Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Это я оставлю без комментария», — сказал Песков.

По его словам, к этой ситуации можно только добавить, что сирийские Вооруженные силы «продолжат борьбу с террористическими группировками, которые находятся в Идлибе, и которые постоянно атакуют».

В ответ на вопрос, продолжит ли Москва оказывать помощь правительственным силам президента Сирии Башара Асада, пресс-секретарь отметил, что российские военные находятся в стране по просьбе законных властей республики.

«Вы знаете, что российские военные присутствуют в Сирии по просьбе легитимного руководства САР», — пояснил Песков. Он также напомнил, что сами сирийские военные ведут военные действия на территории своей собственной страны.