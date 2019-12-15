Турция запросила у США покупку Patriot

Глава МИД страны Мевлют Чавушоглу напомнил, что Турция и США все еще остаются союзниками, но пригрозил ответными мерами в случае санкций из-за сделки Анкары с Москвой по С-400

Мевлют Чавушоглу (Фото: Denis Balibouse / Reuters)

Турция готова купить американские ракетные комплексы Patriot, о чем уведомила американскую сторону, и теперь ожидает от нее ответа. Об этом сообщил в субботу глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу на форуме в Дохе, передает Al-Manar.

«Турция считает, что США по-прежнему являются нашим союзником, а мы являемся их союзниками <...> Никто не может отменить сделку с Россией по покупке С-400, это уже совершенная сделка. Предложение России было более выгодным. Теперь мы готовы купить американскую систему Patriot и ждем ответа», — сказал Чавушоглу.

Главный турецкий дипломат также предупредил США, что Турция предпримет ответные меры на любые санкции, которые могут быть наложены из-за сделки с Россией.

США одобрили продажу Турции американских Patriot еще в декабре прошлого года в надежде, что Турция аннулирует сделку с Россией по закупке российских систем С-400. Однако Анкара предпочла не отказываться от сделки с Москвой. Поставки компонентов российских систем стартовали летом этого года. Полностью развернуть С-400 на своей территории Турция планирует весной 2020 года.