Эрдоган сравнил предложения России и США по ракетным системам

Президент Турции Реджеп Эрдоган подтвердил свою приверженность сделке с Россией по поставкам С-400, а также сравнил условия покупки российских систем и американских Patriot

Реджеп Тайип Эрдоган (Фото: Алексей Никольский / Reuters)

Россия предложила Турции лучшие условия по продаже своих противоракетных комплексов, чем США. Такое заявление президент Турции Реждеп Тайип Эрдоган сделал 4 июня перед журналистами после молитвы в честь окончания длительного поста (Ураза-байрам), передает Haberturk.

«США не сделали такого выгодного предложения в отношении комплексов Patriot, какое сделала Россия со своими С-400», — сказал турецкий лидер.

Эрдоган также заявил, что сделка по покупке зенитных ракетных систем заключена и пересмотру не подлежит. «У нас есть соглашение, у нас есть решимость», — сказал он, подтвердив, что отступать Анкара не намерена.

Президент также напомнил, что Турция создаст совместную с США группу для обсуждения разногласий в отношении поставок Анкаре российских комплексов.