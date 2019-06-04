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Политика ,  
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Эрдоган сравнил предложения России и США по ракетным системам
Президент Турции Реджеп Эрдоган подтвердил свою приверженность сделке с Россией по поставкам С-400, а также сравнил условия покупки российских систем и американских Patriot
Реджеп Тайип Эрдоган (Фото: Алексей Никольский / Reuters)

Россия предложила Турции лучшие условия по продаже своих противоракетных комплексов, чем США. Такое заявление президент Турции Реждеп Тайип Эрдоган сделал 4 июня перед журналистами после молитвы в честь окончания длительного поста (Ураза-байрам), передает Haberturk.

«США не сделали такого выгодного предложения в отношении комплексов Patriot, какое сделала Россия со своими С-400», — сказал турецкий лидер.

Эрдоган также заявил, что сделка по покупке зенитных ракетных систем заключена и пересмотру не подлежит. «У нас есть соглашение, у нас есть решимость», — сказал он, подтвердив, что отступать Анкара не намерена.

Президент также напомнил, что Турция создаст совместную с США группу для обсуждения разногласий в отношении поставок Анкаре российских комплексов.

Политика
МИД Турции опроверг информацию об ультиматуме США по С-400

29 мая пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что поставка российских систем ПВО С-400 в Турцию ведется раньше изначально запланированных сроков по просьбе турецкой стороны.

Соглашение предусматривает поставку Турции четырех дивизионов С-400, сумма контракта составляет $2,5 млрд.

Против сделки выступает Вашингтон. США утверждают, что российские системы ПВО не могут быть интегрированы в систему НАТО. В Вашингтоне при этом угрожают Анкаре санкциями, в том числе сворачиванием программы производства и поставки Турции истребителей F-35. При этом вместо С-400 США предлагают союзнику приобрести более дорогостоящие системы ПВО Patriot американского производства.

Турция участвовала в программе создания истребителей F-35 и заказала сто таких машин. Торжественная передача первого самолета состоялась в июне 2018 года, однако пределы США он так и не покинул.

22 мая телеканал CNBC со ссылкой на источники сообщил, что США выдвинули Турции двухнедельный ультиматум: Анкара либо отказывается от покупки С-400, либо выйдет из программы создания истребителей F-35 и может стать объектом санкций США и мер со стороны НАТО.

МИД Турции заявил, что «на официальном уровне об этом не было и речи». Он также сообщил, что в марте США обновили свое предложение по поставкам систем Patriot, однако это также не устроило Анкару. 

Автор: Наталья Демченко
Теги: С-400, Patriot, Реджеп Тайип Эрдоган
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