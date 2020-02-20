СМИ узнали о просьбе Турции к США о средствах ПВО против российских ВКС

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
ФутурологияОтношения
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Отношения
Футурология
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 21 февраля
USD ЦБ: 63,74 (+0,05) Quote, 13:27
Курс евро на 21 февраля
EUR ЦБ: 68,77 (-0,01) Quote, 13:27
В Петербурге заржали сбежавшего подозреваемого в убийстве матери Общество, 19:16 Что случилось за день. Главные новости РБК Общество, 19:10 Крымский банк разместил облигации на «санкционной» бирже Финансы, 19:06 Российские военные показали видео обстрела Турцией позиций Сирии Политика, 19:03 В Анкаре сообщили об ударе армии Сирии по позициям Турции в Идлибе Политика, 19:02 Волатильность: как правильно и безопасно кататься на волнах рынка Quote, 18:46 Аптечные сети ответили на данные ФАС о дефиците масок в Москве Общество, 18:46 Слепцова назвала дисквалификацию «наездом» со стороны Союза биатлонистов Спорт, 18:42 Консультант Банка Финляндии назвал национальные криптовалюты бесполезными Крипто, 18:41 В Канаде заявили об отсутствии процедуры выдачи бывшего эсэсовца в Россию Общество, 18:36 СК обвинил бывшую помощницу Дворковича в получении взятки на ₽4 млн Общество, 18:29 Сборная Норвегии выиграла вторую эстафету на ЧМ по биатлону Спорт, 18:23 В Петербурге 200 человек эвакуировали из бассейна из-за замыкания Общество, 18:23 Белоруссия закупила 160 тыс. т российской нефти через трейдеров Бизнес, 18:16
Политика ,  
0 

СМИ узнали о просьбе Турции к США о средствах ПВО против российских ВКС

Турция намерена с помощью американских средств ПВО прикрыть свою авиацию от российских самолетов и «наказать» сирийские войска в провинции Идлиб
Зенинтно-ракетый комплекс Patriot (Фото: Czarek Sokolowski / AP)

Турция обратилась к США с просьбой предоставить ей зенитно-ракетные комплексы Patriot для прикрытия своих войск в сирийской провинции Идлиб, сообщает Bloomberg со ссылкой на слова высокопоставленного турецкого чиновника. ЗРК должны сдержать возможную поддержку сирийских войск со стороны российской авиации.

Как пишет Bloomberg, установка комплексов Patriot, способных действовать против российской авиации, позволит турецким ВВС «наказать» подконтрольные Башару Асаду подразделения, ведущие наступление в Идлибе. За последние три недели порядка 14 турецких военнослужащих погибли в Сирии из-за обстрелов со стороны армии официального Дамаска.

«Открыто заявляю, что при малейшем ущербе турецким военным ВС Турции будут повсеместно наносить удары по силам режима Башара Асада», — говорил 12 февраля президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Сейчас, по словам источника Bloomberg, Турция намерена провести наступление на позиции сирийской армии для того, чтобы защитить союзные силы боевиков и вооруженной оппозиции в Идлибе. Сейчас там, по официальным данным, остаются порядка 40 тыс. повстанцев и 20 тыс. экстремистов, связанных с террористическими группировками.

Две зенитные батареи могут быть развернуты на границе с Сирией, в провинции Хатай. По словам собеседника агентства, на прошлой неделе запрос о предоставлении Турции комплексов ЗРК Patriot Анкара направила спецпредставителю США по Сирии Джеймсу Джеффри, ответ на него турецкие власти еще не получили.

Минобороны заявило о поддержке Турцией наступления боевиков в Идлибе
Политика

Турция в 2017 году заключила контракт с Россией на поставки ЗРК С-400, летом 2019 года первый полк комплексов был доставлен в страну. США грозили Турции санкциями за покупку российских систем. Однако в декабре 2019 года глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил о том, что покупка российских С-400 не исключает того, что Анкара закупит американские ракетные комплексы Patriot. «Никто не может отменить сделку с Россией по покупке С-400, это уже совершенная сделка. Предложение России было более выгодным. Теперь мы готовы купить американскую систему Patriot и ждем ответа», — говорил он.

Несмотря на улучшение отношений между Москвой и Анкарой в последние годы, сирийский вопрос ранее уже вызывал серьезные разногласия у двух стран. В ноябре 2015 года, после ряда инцидентов с перехватом российских беспилотников и самолетов у границ Турции, турецкий истребитель F-16 сбил ракетой «воздух-воздух» российский бомбардировщик Су-24. Командир экипажа, подполковник Олег Пешков, погиб. Штурмана, капитана Константина Мурахтина, удалось спасти, но в ходе операции по его спасению погиб российский морской пехотинец.

Автор: Георгий Тадтаев
Теги: Турция, США, Patriot
Материалы по теме
Минобороны Турции сообщило о потерях в результате авиаударов в Идлибе
Политика
Минобороны заявило о поддержке Турцией наступления боевиков в Идлибе
Политика
Кремль назвал худшим сценарием возможную операцию Турции в Сирии
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter