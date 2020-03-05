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Переговоры Путина и Эрдогана один на один продлились три часа

Реджеп Тайип Эрдоган и Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Переговоры российского и турецкого президентов Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана один на один в Москве продолжались три часа, передает корреспондент РБК.

После встречи тет-а-тет к лидерам присоединились делегации, и переговоры продолжились.

Встреча Путина и Эрдогана началась в Кремле днем 5 марта. Главной темой переговоров стала эскалация конфликта в сирийской провинции Идлиб, где Анкара проводит военную операцию «Весенний щит» после взаимных обстрелов с сирийскими правительственными войсками.

Путин заявил Эрдогану о требующей прямого разговора ситуации в Сирии
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В начале переговоров Путин заявил, что ситуация в Идлибе требует прямых переговоров с Турцией.

«Нам всегда есть о чем поговорить, ну а сейчас ситуация в известной зоне, в Идлибе, обострилась настолько, что это требует, безусловно, нашего прямого личного разговора», — сказал президент.

По словам Эрдогана, турецкая делегация приняла решение прилететь в Москву, а не проводить встречу в Турции из-за работы российских властей над поправками в Конституцию.

Теги: Владимир Путин, Реджеп Тайип Эрдоган, переговоры
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