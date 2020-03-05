Переговоры Путина и Эрдогана один на один продлились три часа

Реджеп Тайип Эрдоган и Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Переговоры российского и турецкого президентов Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана один на один в Москве продолжались три часа, передает корреспондент РБК.

После встречи тет-а-тет к лидерам присоединились делегации, и переговоры продолжились.

Встреча Путина и Эрдогана началась в Кремле днем 5 марта. Главной темой переговоров стала эскалация конфликта в сирийской провинции Идлиб, где Анкара проводит военную операцию «Весенний щит» после взаимных обстрелов с сирийскими правительственными войсками.