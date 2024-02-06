«Укринформ» подтвердил причастность СБУ к убийству Татарского и Кивы
К убийству экс-депутата Ильи Кивы, военкора Владлена Татарского, генпрокурора ЛНР Сергея Горенко, депутата ЛНР Олега Попова и ряда других политических деятелей причастна Служба безопасности Украины (СБУ), об этом со ссылкой на собственные источники сообщает украинское госагентство «Укринформ».
Источники издания в СБУ заявили, что «ликвидации врагов Украины» — одно из направлений работы спецслужбы.
Киву нашли мертвым с двумя пулевыми огнестрельными ранениями 6 декабря в подмосковном поселке Супонево. СК возбудил дело по статье об убийстве (ч. 1 ст. 105 УК) и незаконном обороте оружия (ч. 1 ст. 222 УК). После начала военной операции экс-депутат приехал в Россию и получил политическое убежище. На Украине в отношении него были заведены дела о госизмене и пропаганде войны, а также вынесен заочный приговор о лишении свободы на 14 лет.
Национальный антитеррористический комитет России (НАК) заявлял, что убийство военкора Татарского спланировали украинские спецслужбы. Убийство Татарского сочли терактом, в его организации признали виновной Дарью Трепову, которую приговорили в январе к 27 годам колонии строгого режима.
Татарский (настоящее имя — Максим Фомин) родился в Донецкой области, на Украине был осужден за вооруженное ограбление, но бежал из-под стражи и принял участие в боевых действиях на Донбассе на стороне ДНР. Спустя несколько лет переехал в Москву, а с 2022 года освещал события военной операции в качестве военкора. Гибель Татарского произошла 2 апреля 2023 года в кафе «Патриот-бар» в Санкт-Петербурге, где проходила его творческая встреча. Трепова в качестве подарка принесла на мероприятие статуэтку в виде бюста военкора, которая взорвалась.
Генпрокурор ЛНР Сергей Горенко и его заместитель Екатерина Стегленко погибли 16 сентября 2022 года в результате взрыва в рабочем кабинете. По данным СК, причиной стал «террористический акт, организованный украинскими бандформированиями».
погиб 6 декабря 2023 года при подрыве машины. СК возбудил уголовное дело по статьям о теракте, незаконному обороту и изготовлению взрывчатки. Попов родился в Луганске и до 2014 года был частным предпринимателем. После образования ЛНР возглавил комитет по вопросам государственной безопасности и обороны, работы правоохранительных органов и судебной системы, законности, защиты прав и свобод человека и гражданина. На него уже совершали покушение в сентябре 2022 года, однако российские спецслужбы инсценировали его смерть и вышли на заказчиков преступления, работавших с СБУ, сообщал телеканал «Россия 24».
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