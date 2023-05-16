Захарова в ответ на слова Буданова назвала власти Украины «террористами»
Захарова в ответ на слова Буданова назвала сторонников Киева пособниками террористов
Спонсоры «киевского режима» — пособники террористов. Так официальный представитель МИД России Марии Захарова прокомментировала слова начальника Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилла Буданова, который ранее 16 мая сказал: «Мы достали уже многих, в том числе [российских] публичных, медийных личностей».
«Террористы. Те, кто оправдывает киевский режим и его спонсирует, пособники террористов. В ООН опять не заметят?», — написала Захарова в телеграм-канале.
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