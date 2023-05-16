Глава ГУР Буданов дал понять, что Киев причастен к покушениям на известных персон в России

Буданов заявил, что Киев «достал» уже многих медийных личностей в России

Кирилл Буданов (Фото: Павел Бахмут / Keystone Press Agency / Global Look Press )

Начальник Главного управления разведки Минобороны Украины генерал-майор Кирилл Буданов дал понять, что Киев причастен к покушениям на известных россиян, пишет «Страна.ua».

«Мы достали уже многих, в том числе публичных, медийных личностей», — сказал Буданов.

При этом он не подтвердил и не опроверг причастность Украины к подрыву автомобиля писателя Захара Прилепина.

В начале мая генерал, комментируя возможную причастность Киева к гибели российской журналистки Дарьи Дугиной, сказал: «Мы убивали русских и будем продолжать убивать русских в любой точке этого мира до полной победы Украины». Представитель Кремля Дмитрий Песков в ответ на слова главы украинской военной разведки назвал страну «организатором, вдохновителем и исполнителем» убийств россиян. Заявление Буданова подтверждает правоту президента Владимира Путина, начавшего военную операцию, сказал Песков.

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