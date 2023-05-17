Представитель генсека ООН осудил теракты в ответ на слова Буданова об убийстве россиян

В ООН осудили теракты в ответ на слова Буданова об убийстве россиян

В ООН выступают против любых террористических актов. Об этом заявил официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик, комментируя слова главы военной разведки Украины Кирилла Буданова об убийстве россиян.

«Я не видел цитату, не могу говорить о ее достоверности. Мы, конечно, выступаем против любых террористических актов», — сказал Дюжаррик, отвечая на брифинге на просьбу прокомментировать слова Буданова.

В интервью Yahoo News на вопрос о причастности Киева к убийству политолога Дарьи Дугиной Буданов заявил, что украинская сторона намерена «продолжать убивать русских в любой точке мира» «до полной победы Украины».

В марте Лефортовский районный суд Москвы заочно арестовал Буданова по нескольким статьям: ч. 1 ст. 205.4 (организация террористического сообщества), ч. 1 ст. 30 и п. «а» ч. 2 ст. 205 (попытка теракта группой лиц по предварительному сговору), а также по ч. 3 ст. 222 и ч. 3 ст. 222.1 УК (незаконные операции со взрывчатыми веществами). До этого ФСБ называла его организатором взрыва на Крымском мосту, который произошел в октябре прошлого года.

Также Москва подозревает украинскую военную разведку в организации покушений на военного корреспондента Владлена Татарского и писателя Захара Прилепина.