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Песков обвинил Украину в причастности к убийствам россиян

Песков: Москва уверена в причастности Киева к убийствам россиян
Дмитрий Песков
Дмитрий Песков (Фото: Сергей Бобылев / ТАСС)

Украина стоит за убийствами россиян, заявил пресс-секретарь Дмитрий Песков в эфире телеканала «Россия 1».

«Киевский режим стоит за убийствами. Не просто спонсирует эти убийства, но и является организатором, вдохновителем и исполнителем. Практически речь идет о государстве — спонсоре терроризма», — сказал он. Песков также сказал, что Кремлю необходимо и дальше «выстраивать линию таким образом».

8 мая глава ГУР (Главное управление разведки) Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что Украина будет «продолжать убивать русских в любой точке этого мира до полной победы». Так он прокомментировал вопрос о причастности украинской стороны к гибели российской журналистки Дарьи Дугиной.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала это признание украинской стороны о том, что она спонсирует терроризм. «Это прямой удар по Белому дому. Киевский режим заявил о том, что администрация Байдена спонсирует терроризм», — написала она в своем телеграм-канале.

Дочь философа Александра Дугина Дарья погибла 20 августа 2022 года: когда девушка возвращалась из Подмосковья с фестиваля «Традиция», в ее автомобиле сработало взрывное устройство. Спустя два дня ФСБ назвала исполнительницей убийства Дугиной Наталью Вовк, а в подготовке обвинила украинские спецслужбы.

Следственный комитет России также обвинял Украину в причастности к убийству военкора Владлена Татарского. Он погиб во время взрыва в баре «Патриот» на Университетской набережной в Санкт-Петербурге 2 апреля. Согласно одной из версий, взрывное устройство было спрятано внутри статуэтки, которую на мероприятие с Татарским принесла девушка, представившаяся Анастасией.

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