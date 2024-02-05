ФСБ заявила о предотвращении теракта СБУ против руководства Крыма
В Крыму предотвращен теракт в отношении представителя органов власти, организованный Службой безопасности Украины (СБУ), заявила Федеральная служба безопасности России (ФСБ).
«В Крыму сотрудниками ФСБ России задержана группа лиц в составе граждан России Боднаря В. А., Шевченко О. В. и Ананьева В. В., которая по заданию СБУ в Симферополе готовила подрыв автомобиля, принадлежащего одному из представителей органов власти Крыма. Задержанные дали признательные показания», — говорится в сообщении центра общественных связей (ЦОС) ФСБ.
Возбуждены уголовные дела по ч.1 ст. 30, п.а ч.2 ст. 205 УК (покушение на совершение теракта), а также по п.а ч.3 ст. 222.1 УК (незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств).
У задержанных изъяли радиоуправляемое самодельное взрывное устройство (СВУ) кумулятивного действия, «изготовленное из доработанной противотанковой противобортовой мины DM22 производства Германии с зарядом бризантного вещества на основе гексогена массой 1,9 килограмма». Кроме того, изъяты радиопередающее устройство, «треножный станок для размещения пускового устройства мины в направлении цели, перьевой стабилизатор мины; СВУ осколочно-фугасного действия, состоящее из брикета пластичного взрывчатого вещества зарубежного производства на основе гексогена С-4 массой 3,05 кг, электродетонатора ЭДП-р и радиореле; исполнительное устройство инициации (дистанционный взрыватель по DTMF-коду), предполагающее подключение мобильного телефона».
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