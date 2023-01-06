Пригожин сравнил бои за Артемовск с Бородино и Куликовым полем

В боях за Артемовск «встретились две армии», как прежде уже было в истории России, сказал Пригожин. Он напомнил о поговорке «лучше проиграть сражение, чем потерять армию» и заявил об успехе российских военных

Артемовск в конце декабря 2022 года (Фото: Pierre Crom / Getty Images)

Бои за Артемовск (украинское название — Бахмут) стали примером сражения, когда «одна армия должна уничтожить другую», заявил основатель ЧВК Вагнера Евгений Пригожин. Его слова передала пресс-служба в телеграм-канале.

«Бахмут сегодня — это место встречи двух войск. Как Куликово поле, Бородино и другие исторические примеры», — сказал он.

Пригожин выразил уверенность, что российская сторона в «уничтожении другой армии» успешно справляется и напомнил о поговорке «лучше проиграть сражение, чем потерять армию». По его мнению, для ВСУ «это сейчас важнее».

Основатель ЧВК Вагнера прежде уже не раз комментировал ситуацию вокруг Артемовска. В начале января он рассказал, что ВСУ сформировали «500 линий обороны» в этом городе, потому российские военные продвигаются с трудом: «Каждые десять метров — рубеж обороны». «Сегодня с утра один дом взял — прорвал оборону. А за этим домом еще новая оборона, и не одна», — пояснил Пригожин.

Артемовск (украинское название — Бахмут) находится на севере ДНР, в 50 км к северу от Донецка. Минобороны России и власти ДНР с начала декабря прошлого года заявляют о наступлении в районе города.





Украинская сторона сообщала о тяжелом положении военных в Артемовске. Президент Владимир Зеленский в январе говорил, что ситуация в Артемовске тяжелая и мучительная, а в январе назвал ее «одной из самых болезненных». В офисе украинского президента говорили, что ВСУ несут в боях за город тяжелые потери.

По данным США, российские военные к началу января добились определенного прогресса в боях за Артемовск, однако исход ситуации пока не определен.

В конце декабря Зеленский посетил Артемовск и встретился с военными на передовой, вручил им знаки отличия и подарки. Находившийся тогда в Донбассе Пригожин предложил тогда президенту Украины встретиться и «определиться, где там чье, зачем».



