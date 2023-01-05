В США указали на достижение Россией постепенного прогресса у Артемовска

Российские военные в ходе продолжающихся боев в районе Артемовска (украинское название — Бахмут) добились постепенного прогресса, заявил высокопоставленный представитель администрации США, передает Reuters.

В связи с этим, по его словам, бои на данном направлении, вероятно, будут продолжаться в ближайшем будущем с неопределенным исходом.

Артемовск находится в северной части ДНР, к северу от Горловки. С начала декабря 2022 года Минобороны России и власти ДНР сообщают об успешном наступлении в этом направлении.

22 декабря офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко со ссылкой на данные разведки рассказывал, что украинское командование перебросило к городу дополнительные спецподразделения. В начале января основатель ЧВК Вагнера Евгений Пригожин заявил, что продвижение российских войск в Артемовске идет с трудом, так как украинские военные создали в городе «500 линий обороны». «Сегодня с утра один дом взял — прорвал оборону. А за этим домом еще новая оборона, и не одна», — объяснил он.

Президент Украины Владимир Зеленский называл бои в районе Артемовска одними из «самых горячих и болезненных» для ВСУ. В конце декабря советник главы офиса президента Алексей Арестович сообщал о серьезных потерях ВСУ в районе города.