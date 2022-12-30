В офисе Зеленского заявили о серьезных потерях ВСУ близ Артемовска

Вооруженные силы Украины столкнулись с серьезными потерями в районе Артемовска (украинское название — Бахмут) и Соледара в ДНР, об этом заявил советник офиса президента Украины Алексей Арестович. Он сделал это заявление в эфире в эфире YouTube-канала Марка Фейгина, признанного в России СМИ-иноагентом.

«[Российских военных] поддерживают танки, авиация и артиллерия», — добавил он.

При этом Арестович утверждает, что потери российских войск еще выше.

Ранее, в середине декабря, глава ДНР Денис Пушилин заявил о продвижении российских войск вперед по всей линии соприкосновения: «На одних участках это 100–200 метров в день, а где-то важны и какие-то там 10–20 метров, если это улучшает позиции наших подразделений». Глава Чечни Рамзан Кадыров указал, что украинские военные несут значительные потери и «попросту деморализованы». «Потерь все больше, а желающих оказать сопротивление наступающим российским войскам все меньше. Простая арифметика», — добавил он. По данным Генштаба, основные усилия российских войск сосредоточены в ДНР.

О «тяжелом и мучительном» положении украинских военных в Донбассе говорил и президент страны Владимир Зеленский. «Бахмут, Кременная и другие направления на Донбассе, требующие сейчас максимума сил и концентрации», — рассказал он.