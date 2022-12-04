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*Утверждение «Русское лото» — главная лотерея страны» основано на исследовании (публикация на ifors.ru от 20 мая 2022 года).

Военная операция на Украине ,  
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Зеленский назвал самое болезненное для ВСУ направление

Президент Украины Зеленский: донецкое направление является самым болезненным для ВСУ

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что, по докладам командующих, донецкое направление является самым «горячим и болезненным» для ВСУ.

«Командующие доложили ситуацию на конкретных направлениях, на самых важных направлениях. На Донбассе: Бахмут, Соледар — сейчас, как и раньше самые горячие и болезненные», — сказал он в видеообращении в телеграм-канале.

Накануне Минобороны России сообщило о потере ВСУ около 190 военных на четырех направлениях. В частности, на донецком направлении украинские войска потеряли до 60 военных. Столько же военных, по подсчетам министерства, украинская сторона потеряла в направлении Купянска (Харьковская область), более 40 — на южно-донецком направлении, 30 — на краснолиманском направлении.

Материал дополняется

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Виктория Громова Виктория Громова
Владимир Зеленский Украина Донецк ДНР
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*Утверждение «Русское лото» — главная лотерея страны» основано на исследовании (публикация на ifors.ru от 20 мая 2022 года).

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