Зеленский назвал самое болезненное для ВСУ направление

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что, по докладам командующих, донецкое направление является самым «горячим и болезненным» для ВСУ.

«Командующие доложили ситуацию на конкретных направлениях, на самых важных направлениях. На Донбассе: Бахмут, Соледар — сейчас, как и раньше самые горячие и болезненные», — сказал он в видеообращении в телеграм-канале.

Накануне Минобороны России сообщило о потере ВСУ около 190 военных на четырех направлениях. В частности, на донецком направлении украинские войска потеряли до 60 военных. Столько же военных, по подсчетам министерства, украинская сторона потеряла в направлении Купянска (Харьковская область), более 40 — на южно-донецком направлении, 30 — на краснолиманском направлении.

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