Глава ДНР Пушилин: о перемирии на Украине не может быть и речи, речь об инициативном огне

Глава ДНР заявил, что о перемирии на Украине «не может быть и речи»

Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что решение президента Владимира Путина о перемирии касается лишь прекращения наступательных действий с российской стороны. Отвечать на «провокации» российские силы все равно будут

Денис Пушилин (Фото: Николай Тришин / ТАСС)

Глава ДНР Денис Пушилин в своем телеграм-канале заявил, что о полном перемирии на Украине, несмотря на решение президента Владимира Путина, речи не идет, оно касается только православных.

«Про решение президента. Ни о каком перемирии и речи быть не может! Решение нашего президента как человека православного относится как раз к православным людям, которым важно сходить в церковь, отстоять службу в праздник Рождества Христова. Руководство оставшейся части Украины по понятным причинам мы не считаем православным», — сказал он.

По словам Пушилина, решение о прекращении огня касается только «прекращения инициативного огня» и наступательных действий. Однако вооруженные силы сохраняют за собой право на ответные действия.

«Это не значит, что мы не будем отвечать на провокации противника! Или дадим хоть какой-то шанс врагу в эти праздничные часы улучшить свои позиции на линии соприкосновения», — написал Пушилин.

Ввести режим прекращения огня Путин поручил вечером 5 января, он будет действовать по всей линии боевого соприкосновения сторон на Украине в течение 36 часов — с 12:00 6 января до 24:00 7 января.

«В районах боевых действий проживает большое количество граждан, исповедующих православие, призываем украинскую сторону объявить режим прекращения огня и дать возможность им посетить службы в Рождественский сочельник, а также в день Рождества Христова», — говорилось в сообщении пресс-службы Кремля.

В офисе украинского президента назвали действия России лицемерием, поскольку «Украина не атакует чужую территорию», а «временное перемирие» возможно только при условии ухода России с занятых территорий. Такое мнение выразил советник главы офиса Михаил Подоляк. В Кремле усомнились, что его слова отражают позицию президента Владимира Зеленского.