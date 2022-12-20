Пригожин предложил Зеленскому встретиться в Бахмуте

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Основатель ЧВК Вагнера Евгений Пригожин предложил президенту Украины Владимиру Зеленскому встретиться в Артемовске (Бахмуте). Видеозаписи с бизнесменом публикует телеграм-канал «Кепка Пригожина».

«Сидел в штабе на Первомайке, сказали, Владимир Александрович Зеленский подъехал. Быстро рванул в сторону Бахмута, вот сейчас [неразборчиво] ребята отработают, если обратит внимание, готовы встретиться в любой момент. Заодно определимся, где там чье, зачем», — предложил Пригожин на одном из видео.

На следующем ролике он говорит: «Подолбили — никаких эмоций». Пригожин просит одного из военных «морзяночкой отбить» слова «Владимир Александрович, мы здесь». На третьем видео показан выстрел из артиллерийской установки, Пригожин поясняет: «Сейчас морзянкой доработаем, может быть, до вечера получится встретиться».

Далее он рассказывает: «Отработали морзянкой, сказали: «Владимир Александрович, дорогой, находимся рядом, готовы переговорить, обсудить, какие вопросы, проблем никаких нет». На последнем видео Пригожин прощается с военными и говорит, что поехал «к танкистам».

Днем офис Зеленского сообщил, что глава государства приезжал в Бахмут с необъявленным визитом. Он посетил передовую, наградил военных «отличиями и ценными подарками», после чего покинул город.

Артемовск (Бахмут) находится примерно в 60 км к северу от Донецка. По последним сообщениям, российские подразделения контролируют несколько жилых кварталов на восточной окраине Артемовска, несколько промышленных предприятий, а также ведут бои за поселок Опытное к югу от города. С начала декабря Минобороны сообщает об успешном наступлении в районе города. Зеленский в начале декабря назвал это направление одним из самых «горячих и болезненных» для ВСУ.