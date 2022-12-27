Зеленский назвал ситуацию в Донбассе тяжелой и мучительной

Зеленский назвал тяжелой и мучительной ситуацию в Артемовске и Кременной

Ситуация в Артемовске, Кременной и других направлениях в Донбассе требует «максимума сил и концентрации», заявил Зеленский

Владимир Зеленский (Фото: Reuters)

Президент Украины Владимир Зеленский в ежевечернем обращении в своем канале в Telegram заявил, что ситуация в Донбассе остается тяжелой для украинских военных.

«Бахмут (так украинская сторона называет Артемовск), Кременная и другие направления на Донбассе, требующие сейчас максимума сил и концентрации. Ситуация там тяжелая, мучительная», — сказал он.

Артемовск находится примерно в 60 км к северу от Донецка. Минобороны России и власти ДНР с начала декабря отчитываются о наступлении в районе города. Зеленский тогда же оценивал бои в районе Артемовска как одни из «самых горячих и болезненных» для Вооруженных сил страны. 20 декабря он посетил город и встретился с обороняющимися украинскими военными. 23 декабря российское Минобороны сообщило об ударе по опорным пунктам ВСУ близ Артемовска.

Город Кременная находится в Северодонецком районе на западе ЛНР. Российские военные отчитались о взятии его под контроль в апреле.

Бои в окрестностях Кременной идут несколько месяцев. В конце октября представитель ЛНР в Москве Родион Мирошник заявил, что российские военные отбили попытку ВСУ прорваться к дороге Сватово — Кременная (Сватово.расположено в 50 км от Северодонецка). Помощник главы МВД ЛНР Виталий Киселев также сообщал об ожесточенных боях в Кременной.