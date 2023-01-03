Пригожин заявил о «500 линиях обороны» ВСУ в Артемовске

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Украинские военные создали «500 линий обороны» в Артемовске, поэтому продвижение российских войск идет с трудом, заявил «РИА Новости» основатель ЧВК Вагнера Евгений Пригожин.

По его словам, Артемовск — это «крепость в каждом доме». «Сегодня с утра один дом взял — прорвал оборону. А за этим домом еще новая оборона, и не одна. И таких линий обороны сколько в Артемовске? Если сказать, 500 — наверное, не ошибемся. Каждые десять метров — рубеж обороны», — объяснил бизнесмен.

Артемовск (украинское название — Бахмут) находится на севере ДНР, к северу от Горловки. Минобороны России и власти ДНР с начала декабря прошлого года заявляют о наступлении в районе города.

Президент Украины Владимир Зеленский называл ситуацию в Донбассе, в том числе в Артемовске, «тяжелой и мучительной». Советник главы офиса президента Алексей Арестович сообщал о серьезных потерях ВСУ в районе города.

20 декабря Зеленский приезжал в Артемовск. Он встретился с военными на передовой, вручил им знаки отличия и подарки, после чего уехал. Находившийся тогда в Донбассе Пригожин предложил Зеленскому встретиться и «определиться, где там чье, зачем».