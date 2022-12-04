Минобороны заявило об успешном наступлении в районе Артемовска в ДНР

Президент Зеленский ранее отмечал, что направление Артемовска для украинских сил на данный момент — «самое горячее и болезненное». За неделю российская армия взяла под контроль в этом районе как минимум четыре населенных пункта

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Российская армия ведет успешные наступательные действия на донецком направлении, в районе города Артемовска (украинское название Бахмут) в ДНР, сообщает Минобороны в ежедневной сводке в телеграм-канале.

«В результате огневого поражения и действий российских войск за сутки на данном направлении уничтожено более 50 украинских военнослужащих и шесть боевых бронированных машин ВСУ», — заявили в военном ведомстве.

За прошедшую неделю в данном районе российские войска взяли под контроль несколько населенных пунктов: 30 ноября — Андреевку, Перше Травня (украинское название Озаряновка) и Белогоровку, 1 декабря — Курдюмовку.

На южно-донецком направлении войска отразили попытку прорыва украинских сил в Павловке (расположена под Угледаром, в 50 км к юго-западу от Донецка; находится под контролем России с середины ноября). Еще одну атаку ВСУ провели в районе населенного пункта Шевченко, она завершилась безуспешно, украинская сторона потеряла до 40 военных, добавили в ведомстве.

В ЛНР российская армия сорвала попытку атаки ВСУ в направлении населенных пунктов Куземовка (около 15 км к северу от Сватово), Площанка, Червонопоповка и Житловка (к северу от Кременной). В направлении Кременной также была сорвана атака двух украинских штурмовых групп, а в районе поселка Червоная Диброва к юго-западу от города были ликвидированы три диверсионно-разведывательные группы ВСУ.

Еще одну атаку российские силы отразили на купянском направлении. «В результате огневого поражения по сосредоточению живой силы и военной техники ВСУ в районе населенного пункта Кисловка пресечена попытка атаковать позиции российских войск в районе населенного пункта Ягодное Харьковской области», — сообщили в ведомстве.

За сутки российские военные в ДНР сбили украинский штурмовик Су-25 в районе населенного пункта Красноармейск (украинское название Покровск, в 50 км к северо-западу от Донецка) и уничтожили две противорадиолокационные станции контрбатарейной борьбы американского производства AN/TPQ-37.

В Запорожской области был уничтожен склад боеприпасов, ракет и артиллерии ВСУ, а в Харьковской — нефтебаза.