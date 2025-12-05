Делегация Умерова вновь встретится с Уиткоффом и Кушнером в Майами

Украинская делегация во главе с Умеровым вновь проведет переговоры с Уиткоффом и Кушнером в Майами. Стороны уже встречались накануне для обсуждения мирного плана по Украине

Рустем Умеров (Фото: Eva Marie Uzcategui / Reuters)

Новая встреча украинской и американской делегаций по мирному плану пройдет 5 декабря в Майами. Об этом сообщает «РБК-Украина» со ссылкой на источники. Прошлая встреча представителей Вашингтона и Киева состоялась накануне.

Источники «Украинской правды» также сообщают о новой встрече. «Переговоры состоятся во Флориде во второй половине дня по местному времени», — рассказал собеседник издания.

Со стороны Киева будет глава Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Рустем Умеров и начальниК Генштаба ВСУ Андрей Гнатов. Вашингтон на переговорах будут представлять спецпредставитель президента США Стив Уиткофф и зять Дональда Трампа Джаред Кушнер, которые посещали Москву 2 декабря для обсуждения плана с Владимиром Путиным.

После посещения России была запланирована встреча американских переговорщиков с украинским президентом Владимиром Зеленским, однако ее отменили. Вместо этого Уиткофф и Кушнер вернулись в США, где доложили Трампу о результатах переговоров в Москве. Глава Белого дома назвал встречу очень хорошей.

Москва, помимо изначального плана Трампа по урегулированию на Украине из 28 пунктов, получила еще четыре документа, сообщил помощник российского президента Юрий Ушаков по итогам переговоров в Кремле. Путин позже пояснил, что американская сторона разделила мирный план на четыре пакета и предложила обсуждать каждый отдельно.

Материал дополняется