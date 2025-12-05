 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине⁠,
0

Делегация Умерова вновь встретится с Уиткоффом и Кушнером в Майами

Сюжет
Военная операция на Украине
Сюжет
Мирный план по Украине
Украинская делегация во главе с Умеровым вновь проведет переговоры с Уиткоффом и Кушнером в Майами. Стороны уже встречались накануне для обсуждения мирного плана по Украине
Рустем Умеров
Рустем Умеров (Фото: Eva Marie Uzcategui / Reuters)

Новая встреча украинской и американской делегаций по мирному плану пройдет 5 декабря в Майами. Об этом сообщает «РБК-Украина» со ссылкой на источники. Прошлая встреча представителей Вашингтона и Киева состоялась накануне.

Источники «Украинской правды» также сообщают о новой встрече. «Переговоры состоятся во Флориде во второй половине дня по местному времени», — рассказал собеседник издания.

Со стороны Киева будет глава Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Рустем Умеров и начальниК Генштаба ВСУ Андрей Гнатов. Вашингтон на переговорах будут представлять спецпредставитель президента США Стив Уиткофф и зять Дональда Трампа Джаред Кушнер, которые посещали Москву 2 декабря для обсуждения плана с Владимиром Путиным.

После посещения России была запланирована встреча американских переговорщиков с украинским президентом Владимиром Зеленским, однако ее отменили. Вместо этого Уиткофф и Кушнер вернулись в США, где доложили Трампу о результатах переговоров в Москве. Глава Белого дома назвал встречу очень хорошей.

NYT узнала суть четырех частей мирного плана, которые привезли Путину
Политика
Стив Уиткофф, Джаред Кушнер, Юрий Ушаков, Владимир Путин и Кирилл Дмитриев на встрече в Кремле.&nbsp;Москва, 2 декабря 2025&nbsp;года

Москва, помимо изначального плана Трампа по урегулированию на Украине из 28 пунктов, получила еще четыре документа, сообщил помощник российского президента Юрий Ушаков по итогам переговоров в Кремле. Путин позже пояснил, что американская сторона разделила мирный план на четыре пакета и предложила обсуждать каждый отдельно.

Материал дополняется

Читайте РБК в Telegram.

Чем поможет ИИ от Сбера?

Попробуйте новую функцию «ГигаЧат» — общаться голосом

Какое вино подать к ужину, если не знаешь предпочтения гостей

Спросить голосом

Как приготовить говядину в вине по-бургундски                         

Посмотреть рецепт

Чем занять детей, пока взрослые общаются за столом

Сохранить идеи

Как легко завести разговор в компании, где все только что познакомились

Получить совет

О чём надо позаботиться, если собираешься позвать много гостей

Забрать чек-лист

Из каких сыров и ветчин собрать тарелку закусок к вину

Подобрать пары

Что делать, если пролил красное вино на белую скатерть

Запомнить

Какие есть правила классической сервировки стола

Узнать секреты

Какие игры можно предложить для взрослой компании дома

Найти ответ

Как легко запомнить имена людей, которых тебе представили

Получить лайфхак

Реклама, ПАО «Сбербанк», 18+

Авторы
Теги
Персоны
Валерия Доброва
Переговоры Украина США Майами Рустем Умеров Стив Уиткофф
Рустем Умеров фото
Рустем Умеров
политик, Глава СНБО Украины
19 апреля 1982 года
Стив Уиткофф фото
Стив Уиткофф
политик, предприниматель, спецпосланник президента США по Ближнему Востоку
15 марта 1957 года
Материалы по теме
Макрон признал, что ЕС не принудит Россию к переговорам с ним по Украине
Политика
Дмитриев обвинил прессу Европы в попытках помешать мирному процессу
Политика
NYT узнала суть четырех частей мирного плана, которые привезли Путину
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 6 декабря
EUR ЦБ: 88,7 (-1,2) Инвестиции, 19:01 Курс доллара на 6 декабря
USD ЦБ: 76,09 (-0,88) Инвестиции, 19:01
Начните с малого: подборка акций до 1000₽ #всенабиржу!, 19:00
Путин индийской поговоркой описал отношения Москвы и Нью-Дели Политика, 18:58
«Билайн» запустил защищенный мессенджер eXpress для бизнеса Отрасли, 18:57
Международная федерация баскетбола снова продлила отстранение России Спорт, 18:51
Как успокоиться: 16 эффективных способов Образование, 18:47
Власти определились с углом наклонения отечественной орбитальной станции Технологии и медиа, 18:47
Роль системных интеграторов в цифровизации бизнеса в России. Исследование РБК х Ростелеком, 18:45
Курс Мини-MBA: рост для лидеров
Старт потока 8 декабря
Присоединиться
Путин и Моди на торжественном ужине в честь президента России. Видео Политика, 18:39
«Эксперт РА» подтвердило кредитный рейтинг ПСБ на уровне ruAAA Пресс-релиз, 18:36
Швеция сократит помощь пяти странам ради финансирования Украины Политика, 18:36
Путин поблагодарил Моди за совместную работу во время визита Политика, 18:35
Роскомнадзор опроверг сообщения о блокировке Minecraft Технологии и медиа, 18:33
Площадь пожара в порту Темрюка после ударов дронов превысила 1300 кв. м Политика, 18:32
В Кремле рассказали об ожидании от США анализа их переговоров с Украиной Политика, 18:28