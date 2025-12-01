Зеленский назвал самый сложный вопрос на мирных переговорах

Делегации Вашингтона и Киева обсуждали вопросы территорий, восстановления Украины и гарантий безопасности более шести часов, рассказал Зеленский. Он отметил, что черновик мирного плана стал выглядеть лучше

Владимир Зеленский (Фото: пресс-служба Президента Украины)

Дискуссии по мирному урегулированию российско-украинского конфликта в основном сводятся к трем темам, заявил украинский президент Владимир Зеленский на пресс-конференции.

«Скажу откровенно, территориальный вопрос — самый сложный. Вопрос денег на восстановление — на мой взгляд, без присутствия европейских партнеров это непросто и сложно, потому что деньги находятся в Европе. Мне кажется, это не очень справедливо. И вопрос гарантий безопасности, что очень важно. Конкретно от Соединенных Штатов Америки, конкретно от Европы», — сказал президент Украины.

Он отметил, что это проблемы делегации обсуждали 6,5 часов, в результате чего проект мирного плана стал «выглядеть лучше».

Украино-американские переговоры прошли во Флориде. Делегацию Киева возглавлял секретарь СНБО Украины Рустем Умеров. По его словам, стороны достигли значительного прогресса, хотя ряд вопросов остались нерешенными. Американскую сторону представляли спецпосланник президента Стив Уиткофф, госсекретарь Марко Рубио и зять президента Джаред Кушнер.

По данным «РБК-Украина», переговоры были посвящены проблемным вопросам, в том числе территориальным и о членстве Украины в НАТО. The Washington Post сообщала, что стороны обсудили гарантии безопасности для Украины и график проведения в ней выборов. ABC News писал, что Украина и США затронули судьбу замороженных российских активов, а большого прогресса в вопросе о территориальных уступках достичь не удалось.

Переговоры были сосредоточены на том, где будет проведена фактическая граница с Россией в рамках мирного соглашения, утверждает Axios. США хотят, чтобы Украина отказалась от занимаемых территорий.

Во вторник, 2 декабря, во второй половине дня состоится встреча Уиткоффа с президентом России Владимиром Путиным в Кремле. The Telegraph со ссылкой на источники в Белом доме сообщила, что спецпосланника будет сопровождать Кушнер.

Путин говорил, что боевые действия прекратятся, лишь когда украинские войска покинут занимаемые территории в Донбассе. Он также допустил, что первоначальный мирный план США может стать основой для урегулирования, но «нужно все положить на дипломатический язык».