NYT узнала суть четырех частей мирного плана, которые привезли Путину
В четырех пакетах мирного плана, которые спецпосланник Трампа Стив Уиткофф и зять Трампа Джаред Кушнер привезли в Россию, содержатся предложения о территориях и органичении армии Украины. Об этом пишет The New York Times со ссылкой на источники, знакомые с ходом обсуждений.
«Один из них касается вопросов, связанных с суверенитетом Украины, таких как ограничения будущей численности её армии в мирное время и дальности полёта ракет», — пишет газета. Также в этих предложениях затронуты территориальные вопросы, экономическое сотрудничество и «более широкие вопросы европейской безопасности».
Материал дополняется
