NYT узнала суть четырех частей мирного плана, которые привезли Путину

Стив Уиткофф, Джаред Кушнер, Юрий Ушаков, Владимир Путин и Кирилл Дмитриев на встрече в Кремле, Москва, 2 декабря 2025 г. (Фото: Александр Казаков / Sputnik / Reuters)

В четырех пакетах мирного плана, которые спецпосланник Трампа Стив Уиткофф и зять Трампа Джаред Кушнер привезли в Россию, содержатся предложения о территориях и органичении армии Украины. Об этом пишет The New York Times со ссылкой на источники, знакомые с ходом обсуждений.

«Один из них касается вопросов, связанных с суверенитетом Украины, таких как ограничения будущей численности её армии в мирное время и дальности полёта ракет», — пишет газета. Также в этих предложениях затронуты территориальные вопросы, экономическое сотрудничество и «более широкие вопросы европейской безопасности».

