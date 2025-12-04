Путин рассказал, как план Трампа разделили на четыре пакета
Мирный план президента США Дональда Трампа американская сторона разделила на четыре пакета и предложила обсуждать каждый пункт мирных предложений отдельно, рассказал президент России Владимир Путин в интервью индийскому телеканалу India Today.
«Просто они разбили эти 28, по-моему, 27 пунктов на 4 пакета. И предложили нам обсуждать эти четыре пакета. Но по сути это те же самые [пункты]», — объяснил он (цитата по ТАСС).
После переговоров Владимира Путина и американской делегации в Кремле 2 декабря помощник президента Юрий Ушаков говорил, что помимо изначального плана Трампа по урегулированию на Украине, российская сторона получила еще четыре документа. Тогда он не конкретизировал, о чем речь. «Мы, естественно, с американскими коллегами обсудили содержание тех проектов, тех документов, которые американцы какое-то время назад передали в Москву, прошлись по этим документам и не обсуждали конкретные формулировки, конкретные предложения, а обсуждали суть того, что заложено в эти американские документы», — рассказывал Ушаков.
Свои предложения по урегулированию конфликта России и Украины американская сторона представила в конце ноября. Изначально план состоял из 28 пунктов, но после контактов США с украинской делегацией в Женеве документ был скорректирован и сокращен — по словам Трампа, до 22 пунктов. Путин допускал, что представленные в первой версии пункты могли бы лечь в основу будущих договоренностей. Обновленную версию документа Москва получила позднее.
Материал дополняется.
Какое вино подать к ужину, если не знаешь предпочтения гостей
Как приготовить говядину в вине по-бургундски
Чем занять детей, пока взрослые общаются за столом
Как легко завести разговор в компании, где все только что познакомились
О чём надо позаботиться, если собираешься позвать много гостей
Из каких сыров и ветчин собрать тарелку закусок к вину
Что делать, если пролил красное вино на белую скатерть
Какие есть правила классической сервировки стола
Какие игры можно предложить для взрослой компании дома
Как легко запомнить имена людей, которых тебе представили