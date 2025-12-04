 Перейти к основному контенту
Мирный план по Украине⁠,
0

Путин рассказал, как план Трампа разделили на четыре пакета

Сюжет
Мирный план по Украине

Мирный план президента США Дональда Трампа американская сторона разделила на четыре пакета и предложила обсуждать каждый пункт мирных предложений отдельно, рассказал президент России Владимир Путин в интервью индийскому телеканалу India Today.

«Просто они разбили эти 28, по-моему, 27 пунктов на 4 пакета. И предложили нам обсуждать эти четыре пакета. Но по сути это те же самые [пункты]», — объяснил он (цитата по ТАСС).

После переговоров Владимира Путина и американской делегации в Кремле 2 декабря помощник президента Юрий Ушаков говорил, что помимо изначального плана Трампа по урегулированию на Украине, российская сторона получила еще четыре документа. Тогда он не конкретизировал, о чем речь. «Мы, естественно, с американскими коллегами обсудили содержание тех проектов, тех документов, которые американцы какое-то время назад передали в Москву, прошлись по этим документам и не обсуждали конкретные формулировки, конкретные предложения, а обсуждали суть того, что заложено в эти американские документы», — рассказывал Ушаков.

Свои предложения по урегулированию конфликта России и Украины американская сторона представила в конце ноября. Изначально план состоял из 28 пунктов, но после контактов США с украинской делегацией в Женеве документ был скорректирован и сокращен — по словам Трампа, до 22 пунктов. Путин допускал, что представленные в первой версии пункты могли бы лечь в основу будущих договоренностей. Обновленную версию документа Москва получила позднее.

Материал дополняется.

Владимир Путин
