Трамп назвал встречу Путина с Уиткоффом и Кушнером очень хорошей

Президент США Дональд Трамп назвал очень хорошей встречу в Москве российского президента со спецпосланником Стивом Уиткоффом и зятем американского лидера Джаредом Кушнером.

Ранее Уиткофф и Кушнер проинформировали республиканца и украинских чиновников об «обстоятельной, продуктивной встрече» с Путиным. По словам Трампа, оба верят в желание Москвы положить конец конфликту на Украине.

«У них сложилось впечатление, что он хотел бы, чтобы война закончилась. Я думаю, он хотел бы вернуться к более нормальной жизни», — так он передал впечатления Уиткоффа и Кушнера от переговоров с Путиным.

Трамп добавил, что, по его мнению, Путин хотел бы торговать с США вместо ведения конфликта. «У них сложилось очень сильное впечатление, что он хотел бы заключить сделку. Посмотрим, что получится», — добавил республиканец.

