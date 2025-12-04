 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине⁠,
0

Трамп назвал встречу Путина с Уиткоффом и Кушнером очень хорошей

Сюжет
Военная операция на Украине
Сюжет
Мирный план по Украине

Президент США Дональд Трамп назвал очень хорошей встречу в Москве российского президента со спецпосланником Стивом Уиткоффом и зятем американского лидера Джаредом Кушнером.

Ранее Уиткофф и Кушнер проинформировали республиканца и украинских чиновников об «обстоятельной, продуктивной встрече» с Путиным. По словам Трампа, оба верят в желание Москвы положить конец конфликту на Украине.

«У них сложилось впечатление, что он хотел бы, чтобы война закончилась. Я думаю, он хотел бы вернуться к более нормальной жизни», — так он передал впечатления Уиткоффа и Кушнера от переговоров с Путиным.

Трамп добавил, что, по его мнению, Путин хотел бы торговать с США вместо ведения конфликта. «У них сложилось очень сильное впечатление, что он хотел бы заключить сделку. Посмотрим, что получится», — добавил республиканец.

Материал дополняется

Чем поможет ИИ от Сбера?

Попробуйте новую функцию «ГигаЧат» — общаться голосом

Какое вино подать к ужину, если не знаешь предпочтения гостей

Спросить голосом

Как приготовить говядину в вине по-бургундски                         

Посмотреть рецепт

Чем занять детей, пока взрослые общаются за столом

Сохранить идеи

Как легко завести разговор в компании, где все только что познакомились

Получить совет

О чём надо позаботиться, если собираешься позвать много гостей

Забрать чек-лист

Из каких сыров и ветчин собрать тарелку закусок к вину

Подобрать пары

Что делать, если пролил красное вино на белую скатерть

Запомнить

Какие есть правила классической сервировки стола

Узнать секреты

Какие игры можно предложить для взрослой компании дома

Найти ответ

Как легко запомнить имена людей, которых тебе представили

Получить лайфхак

Реклама, ПАО «Сбербанк», 18+

Авторы
Теги
Персоны
Дарья Лебедева Дарья Лебедева
Дональд Трамп США Владимир Путин
Дональд Трамп фото
Дональд Трамп
политик, президент США
14 июня 1946 года
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 4 декабря
EUR ЦБ: 90,59 (+0,74) Инвестиции, 01:19 Курс доллара на 4 декабря
USD ЦБ: 77,96 (+0,49) Инвестиции, 01:19
Путин пообещал исполнить мечты трех детей в рамках акции «Елка желаний» Политика, 01:22
Трамп заявил об ухудшении позиции Киева в переговорах Политика, 01:13
Доходность выше ставки: почему фонды денежного рынка так популярны #всенабиржу!, 01:00
Дума спустя два года рассмотрит новую версию закона о рубках на Байкале Политика, 01:00
Истребитель F-16 разбился в США во время учебного полета Политика, 00:58
Как распределены российские замороженные активы в западных странах Экономика, 00:40
Кадыров пообещал Путину «добровольные извинения» Европы в случае войны Политика, 00:32
Курс Мини-MBA: рост для лидеров
Старт потока 8 декабря
Присоединиться
Трамп назвал встречу Путина с Уиткоффом и Кушнером очень хорошей Политика, 00:27
Чек-лист новичка: как заработать на нефти, какао и апельсиновом соке #всенабиржу!, 00:10
Предновогодняя распродажа: с какой скидкой можно купить новостройку Недвижимость, 00:00
Власти обсудят отсрочку ввода обязательных прививок от четырех болезней Политика, 00:00
CNBC узнал о планах Индии снизить барьеры для экспорта товаров в Россию Политика, 03 дек, 23:53
Почему к косметическим процедурам стоит добавить биотехнологии РБК и КИТ МЕД, 03 дек, 23:30
Росавиация проведет расследование из-за инцидента с бортом Red Wings Общество, 03 дек, 23:21