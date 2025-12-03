Журналист Kyiv Post сообщил об отмене встречи Уиткоффа с Зеленским
Посланник президента США Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер должны были встретиться с украинским президентом Владимиром Зеленским 3 декабря в Брюсселе, но отменили встречу, сообщил в X журналист Kyiv Post в Вашингтоне Алекс Рафоглу со ссылкой на источники.
«Зеленский возвращается домой», — написал он.
Уиткофф и Кушнер 2 декабря прилетели в Москву, чтобы встретиться с Владимиром Путиным. Помощник российского президента Юрий Ушаков по итогам переговоров в Кремле заявил, что Уиткофф и Кушнер «пообещали, что не поедут в Киев, а обещали, что вернутся домой в родной Вашингтон».
Издание Axios писало, что из Москвы американская делегация отправится «в европейскую страну» и встретится с Зеленским. Агентство AFP сообщало, что украинская делегация может провести встречу с Уиткоффом и Кушнером в Брюсселе 3 декабря.
По словам Ушакова, российская сторона на переговорах в Кремле обсуждала с американской не «конкретные формулировки», а «суть того, что заложено в эти американские документы». С чем-то Москва могла согласиться, а что-то вызвало критику, рассказал он. "Пока еще компромиссного варианта найдено не было. Но некоторые американские наработки выглядят более-менее приемлемо. Но их нужно обсуждать", - сказал помощник Путина.
Материал дополняется
