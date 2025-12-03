 Перейти к основному контенту
Политика⁠,
0

Журналист Kyiv Post сообщил об отмене встречи Уиткоффа с Зеленским

Владимир Зеленский
Владимир Зеленский (Фото: Clodagh Kilcoyne / Reuters)

Посланник президента США Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер должны были встретиться с украинским президентом Владимиром Зеленским 3 декабря в Брюсселе, но отменили встречу, сообщил в X журналист Kyiv Post в Вашингтоне Алекс Рафоглу со ссылкой на источники.

«Зеленский возвращается домой», — написал он.

Ушаков заявил, что делегация США не поедет в Киев
Политика

Уиткофф и Кушнер 2 декабря прилетели в Москву, чтобы встретиться с Владимиром Путиным. Помощник российского президента Юрий Ушаков по итогам переговоров в Кремле заявил, что Уиткофф и Кушнер «пообещали, что не поедут в Киев, а обещали, что вернутся домой в родной Вашингтон».

Издание Axios писало, что из Москвы американская делегация отправится «в европейскую страну» и встретится с Зеленским. Агентство AFP сообщало, что украинская делегация может провести встречу с Уиткоффом и Кушнером в Брюсселе 3 декабря.

По словам Ушакова, российская сторона на переговорах в Кремле обсуждала с американской не «конкретные формулировки», а «суть того, что заложено в эти американские документы». С чем-то Москва могла согласиться, а что-то вызвало критику, рассказал он. "Пока еще компромиссного варианта найдено не было. Но некоторые американские наработки выглядят более-менее приемлемо. Но их нужно обсуждать", - сказал помощник Путина.

Материал дополняется

Лента новостей
Курс евро на 3 декабря
EUR ЦБ: 89,85 (-0,49) Инвестиции, 09:59 Курс доллара на 3 декабря
USD ЦБ: 77,46 (-0,24) Инвестиции, 09:59
Визит Уиткоффа в Москву. Фоторепортаж Политика, 10:06 
Глава СПЧ назвал провокацией намазы в метро Общество, 10:02
С застрявшего в феврале у Сахалина судна сняли китайский экипаж Общество, 10:02
Politico сообщило о «предложении в последнюю минуту» ЕК по активам России Политика, 09:53
Шесть россиян задержали в Таиланде за игру в покер Общество, 09:51
Белый дом анонсировал заявление Трампа в среду Политика, 09:49
Названы округа Москвы — лидеры по росту цен на новостройки в ноябре Недвижимость, 09:45
Журналист Kyiv Post сообщил об отмене встречи Уиткоффа с Зеленским Политика, 09:44
Сколько Узбекистан зарабатывает на экспорте лимонов РБК и РЭЦ, 09:33
Почему не все компании зарабатывают на больших массивах данных РБК и PostgresPro, 09:21
Маск предсказал 12 лет правления Трампа-Вэнса Политика, 09:15
Силуанов оценил, ждать ли более активного экономического роста
 Экономика, 09:01
4 отрасли, где применяются большие языковые модели РБК и GigaChat, 09:00
Серые продажи и новые обязанности маркетплейсов: что нужно знать селлерамПодписка на РБК, 08:53