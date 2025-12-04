 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине⁠,
0

Путин заявил о невыполнении Зеленским обещания добиться мира

Путин: Зеленский не выполнил обещания о мире, с которым пришел к власти
Сюжет
Военная операция на Украине
Владимир Зеленский
Владимир Зеленский (Фото: Валентин Огиренко / Reuters)

Владимир Зеленский пришел к власти на Украине с обещанием «добиться мира», но не выполнил его, заявил российский президент Владимир Путин в интервью India Today.

По словам главы государства, Зеленский сейчас ставит интересы узкой националистической группы выше народных. «Он следует тем же шаблонам, что и его предшественники», — сказал Путин.

Также он подчеркнул, что Россия не аннексировала Крым, а «вмешалась, чтобы помочь». «Мы просто пришли помочь людям, которые не хотели, чтобы их жизнь и судьба были связаны с теми, кто устроил переворот на Украине», — сказал российский президент.

Среди причин начала военной операции Путин называл «карательные операции» Киева на территориях, которые не поддержали «кровавый антигосударственный переворот» в 2014 году. При этом он неоднократно называл события на Украине трагическими, а украинский народ — «братским».

Ранее Путин заявлял, что, придя к власти, Зеленский пришел к выводу, что с неонацистами и националистами не следует конфликтовать, поскольку те агрессивны и «очень активны», а кроме того, Запад поддерживает их в противостоянии России. «Выгодно и безопасно. Таким образом, он занял соответствующую позицию, несмотря на обещание своему народу», — подчеркнул Путин

