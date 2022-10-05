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Кремль назвал Пригожина «болеющим душой за происходящее» бизнесменом

Песков — о Пригожине и критике Беглова: бизнесмен «болеет душой за то, что происходит»
Евгений Пригожин, как и многие бизнесмены, «вносит большой посильный вклад» в происходящее в стране, заявил Песков. Предприниматель ранее не раз высказывался о ходе военной операции на Украине
Евгений Пригожин
Евгений Пригожин (Фото: Михаил Метцель / ТАСС)

Евгений Пригожин — предприниматель, который «болеет душой за то, что происходит», заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Так он ответил на просьбу прокомментировать высказывания бизнесмена в адрес губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова и по теме военной операции на Украине, передает корреспондент РБК.

Пригожин неоднократно критиковал Беглова и власти Петербурга. В частности, в июле он обвинил губернатора в создании помех для бизнеса после того, как структуры, связанные с предпринимателем, не получили контракт на обустройство территории «Горская», и разработку доверили другой компании, несмотря на инвестиционное соглашение. В администрации Петербурга эту точку зрения назвали частным мнением бизнесмена, отстаивающего свои интересы. Власти заявили, что рассмотрели предложения, полученные от связанной с бизнесменом компании, отправили ей свои замечания, не получили ответа и в итоге решили сменить партнера по развитию территории.

3 октября предприниматель заявил, что Беглов «регулярно нарушает права участников СВО», а конкретно — бойцов частной военной компании (ЧВК) «Вагнер», чьи права «просто растаптываются и раздавливаются». По утверждению Беглова, бойцы ЧВК «ничего не видят» от Беглова, кроме вреда, в то же время проекты, которые могли бы принести пользу городу, «активно растранжириваются в сомнительные компании». В петербургской администрации эти заявления пока не комментировали.

Ранее Беглов говорил, что действия правительства Санкт-Петербурга вызывают критику со стороны некоторых «богатых людей, влиятельных людей, которые могут налом проплачивать определенные вещи», не уточняя, кого конкретно имеет в виду.

Когда журналисты задали Пескову вопрос о статусе Пригожина, представитель президента сказал: «Пригожин — гражданин России, это главное и самое важное. И предприниматель. И вы знаете, что он болеет душой за то, что происходит. И он вносит большой вклад, посильный. Собственно, как это делают многие предприниматели в нашей стране».

Пригожин рассказал об истоках группы Вагнера
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Фото:Виктор Антонюк / РИА Новости

Песков не ответил на вопрос о статусе ЧВК «Вагнер».

Пригожин находится под санкциями США и Евросоюза за связи с «вагнеровцами». Он неоднократно отрицал, что имеет отношение к этой структуре и оспаривал в суде обвинение в связях с ЧВК. Однако в сентябре Пригожин рассказал, что основал частную военную компанию в 2014 году.

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Бойцы ЧВК «Вагнера» участвуют в боевых действиях на Украине. В середине сентября телеграм-канал «ВЧК-ОГПУ» опубликовал видео, снятое в одной из исправительных колоний, на котором лысый мужчина, похожий на Пригожина, вербует людей, одетых в форму заключенных, в ЧВК для отправки на Украину. В «Конкорде» заявили, что мужчина на записи действительно «чудовищно похож» на Пригожина, этот человек, «судя по его риторике, каким-то образом занимается вопросами реализации задач cпецоперации, и, похоже, у него это успешно получается». Позднее сам предприниматель предложил тем, кто не хочет, чтобы в военной операции участвовали заключенные, выбрать: «либо ЧВК и зэки, либо ваши дети — решайте сами».

В начале октября Пригожин поддержал главу Чечни Рамзана Кадырова, раскритиковавшего командующего Центральным военным округом генерал-полковника Александра Лапина после отвода российских войск от Лимана (как заявили в Минобороны, российские войска отошли «на более выгодные рубежи» из-за угрозы окружения), а также одобрил идею Кадырова о том, что в рамках частичной мобилизации в первую очередь должны быть призваны представители силовых ведомств.

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Семен Нехорошкин Семен Нехорошкин, Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Дмитрий Песков Евгений Пригожин Военная операция на Украине Александр Беглов ЧВК Вагнера Санкт-Петербург
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