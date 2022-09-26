Пригожин рассказал об истоках группы Вагнера

Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 24 сентября
EUR ЦБ: 56,48 (-2,46) Инвестиции, 23 сен, 16:25
Курс доллара на 24 сентября
USD ЦБ: 58,1 (-1,73) Инвестиции, 23 сен, 16:25
В Удмуртии объявили траур после нападения на ижевскую школу Общество, 12:26
Сортировка как обязанность: как избавиться от свалок в России Партнерский проект, 12:24
Минобороны сообщило об ударах по складам ВСУ в Николаеве и Запорожье Политика, 12:15
Как захватить рынок с маленьким рекламным бюджетом Pro, 12:10
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 12:03
Запорожская ВГА назвала состоявшимся референдум о присоединении к России Политика, 12:03
Оцените цифровую зрелость вашего бизнеса РБК и S+Консалтинг, 12:01
Баскетболистки сборной США установили рекорд результативности на ЧМ Спорт, 11:59
Новости, которые вас точно касаются
Самое актуальное о ценах, штрафах и кредитах — в одном письме каждый будний день.
Подписаться за 99 ₽ в месяц
Актуальные данные о коронавирусе в России и мире. Инфографики Общество, 11:58
Apple начала выпускать в Индии новый iPhone 14 Life, 11:55
Число погибших при стрельбе в ижевской школе выросло до девяти Общество, 11:48
Клишас раскритиковал идею Цекова об ограничении выезда из России Политика, 11:44
Лукашенко отреагировал на выезд мужчин из России фразой «пусть бегут» Политика, 11:40
Как сэкономить на деловых поездках, когда все постоянно меняется РБК и Smartway, 11:38
Политика ,  
0 

Пригожин рассказал об истоках группы Вагнера

Евгений Пригожин рассказал, как появилась группа Вагнера и какое отношение он имеет к ее возникновению. Ранее владелец «Конкорда» неоднократно отрицал какую-либо связь с ЧВК
Фото: Виктор Антонюк / РИА Новости
Фото: Виктор Антонюк / РИА Новости

Бизнесмен, владелец группы «Конкорд» Евгений Пригожин рассказал, что в 2014 году создал группу, которая впоследствии получила название ЧВК Вагнера. Комментарий предпринимателя с изложением обстоятельств этого события опубликовала пресс-служба компании «Конкорд» в социальной сети «ВКонтакте».

Пригожин отвечал на вопрос, почему он перестал отрицать свою причастность к ЧВК Вагнера, хотя раньше свою связь с ней отрицал.

«Я долгое время уходил от ударов множества противников с одной главной целью — чтобы не подставить этих парней, которые являются основой русского патриотизма. А одерживал победу по этому поводу в многочисленных судах, в том числе за рубежом, потому что в любом деле всегда должно быть место спорту и матчи надо выигрывать на поле противника», — заявил Пригожин.

По словам Пригожина, в 2014 году, «когда начался геноцид русского населения Донбасса», а «Россия впрыгнула в последний паровоз и сумела заблокировать приход украинской армии в Крым», он вместе со «многими другими бизнесменами», пытался «набрать группу, которая поедет и защитит русских».

«Но очень быстро понял, что среди всех этих «казачков» и других военизированных товарищей — половина мошенников, а половина тех, кто брал деньги, нанимал добровольцев и отправлял их голыми-босыми на реальную смерть. Тогда я полетел на один из полигонов и занялся этим сам. Сам почистил старое оружие, сам разобрался с бронежилетами и нашел специалистов, которые смогли мне в этом помочь. С этого момента, 1 мая 2014 года, и родилась группа патриотов, которая впоследствии приобрела название БТГ (батальонная тактическая группа. — РБК) «Вагнер». Исключительно благодаря их отваге и мужеству стало возможным освобождение луганского аэропорта и многих других территорий, а также коренным образом изменилась судьба ЛНР и ДНР», — сообщил Пригожин.

Пригожин объяснил вербовку на Украину — «либо ЧВК и зэки, либо ваши дети»
Политика
Евгений Пригожин

По его словам, после этого долгие восемь лет «каждый любопытный журналистишка и каждый бесстыжий подонок ковырялся в потном белье ЧВК Вагнера в попытке найти негатив». В то же время, по его словам, «эти парни — герои, которые защищали сирийский народ, другие народы арабских стран, обездоленных африканцев и латиноамериканцев, стали одной из опор нашей Родины».

Читайте на РБК Pro
Pro
Фото: Jan Kruger / Getty Images Зажатые плечи и шея: 5 упражнений, чтобы снять напряжение
Инструкции
Pro
Хорошо, что все стабильно плохо: что думают промышленники о кризисе
Исследования
Pro
Фото: Chris Hondros / Getty Images Почему электронная почта сделала сотрудников несчастными: 3 причины
Статьи
Pro
Фото: Morris MacMatzen / Getty Images Как использовать зарубежный счет и избежать штрафов от налоговой
Инструкции
Pro
Фото: Shutterstock Что будет с ценами на нефть в случае глобальной рецессии
Статьи
Pro
Фото: Christian Hartmann / Reuters Кризис середины карьеры. Три сценария, когда что-то пошло не так
Статьи
Pro
Вперед в СССР: советские навыки, которые пригодятся в работе и жизни
Статьи
Pro
Иностранный бизнес продается чуть ли не в один день. Риски быстрых сделок
Статьи

С 2016 года Евгений Пригожин находится под санкциями США. В Вашингтоне считают, что он контролирует Агентство интернет-исследований (так называемая «фабрика троллей») и ЧВК Вагнера. Сам Пригожин связь с этими структурами неоднократно отрицал. Так, в 2017 году Евгений Пригожин заявлял РБК через своего представителя, что не обладает информацией о деятельности ЧВК Вагнера. «Также Евгений Викторович просил передать, что крайне удивлен самим фактом существования данной компании и не имеет к ее деятельности никакого отношения», — говорил его представитель РБК.

В октябре 2020 года Европейский союз ввел санкции против Пригожина, обвинив его в причастности к финансированию частной военной компании Вагнера и поддержке поставок оружия в Ливию. Пригожин тогда говорил, что у него нет бизнес-интересов в Ливии. «Теперь я буду реже встречаться с друзьями из Европарламента, многие из которых очень порядочные люди, которые, так же как и я, являются сторонниками консервативных ценностей и всецело меня поддерживают», — приводила слова Пригожина пресс-служба его компании «Конкорд» во «ВКонтакте».

Также Пригожин оспаривал обвинения в связях с ЧВК Вагнера в судах. В феврале он обратился в суд Евросоюза, потребовав удалить текст, обосновывающий внесение его в европейские санкционные списки как спонсора ЧВК Вагнера. Также в июне 2021 года Пригожин подал в суд на главного редактора радиостанции «Эхо Москвы» Алексея Венедиктова (внесен в список СМИ-иноагентов), который назвал его «хозяином ЧВК Вагнера» в прямом эфире радиостанции. В «Конкорде» пояснили, что Пригожин требует от ответчиков признать, что он не является хозяином ЧВК Вагнера, опровергнуть эти слова и удалить эту формулировку с сайта.

Теги
Евгений Пригожин «группа Вагнера» Конкорд ЧВК Вагнера
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter