Пригожин рассказал об истоках группы Вагнера

Евгений Пригожин рассказал, как появилась группа Вагнера и какое отношение он имеет к ее возникновению. Ранее владелец «Конкорда» неоднократно отрицал какую-либо связь с ЧВК

Фото: Виктор Антонюк / РИА Новости

Бизнесмен, владелец группы «Конкорд» Евгений Пригожин рассказал, что в 2014 году создал группу, которая впоследствии получила название ЧВК Вагнера. Комментарий предпринимателя с изложением обстоятельств этого события опубликовала пресс-служба компании «Конкорд» в социальной сети «ВКонтакте».

Пригожин отвечал на вопрос, почему он перестал отрицать свою причастность к ЧВК Вагнера, хотя раньше свою связь с ней отрицал.

«Я долгое время уходил от ударов множества противников с одной главной целью — чтобы не подставить этих парней, которые являются основой русского патриотизма. А одерживал победу по этому поводу в многочисленных судах, в том числе за рубежом, потому что в любом деле всегда должно быть место спорту и матчи надо выигрывать на поле противника», — заявил Пригожин.

По словам Пригожина, в 2014 году, «когда начался геноцид русского населения Донбасса», а «Россия впрыгнула в последний паровоз и сумела заблокировать приход украинской армии в Крым», он вместе со «многими другими бизнесменами», пытался «набрать группу, которая поедет и защитит русских».

«Но очень быстро понял, что среди всех этих «казачков» и других военизированных товарищей — половина мошенников, а половина тех, кто брал деньги, нанимал добровольцев и отправлял их голыми-босыми на реальную смерть. Тогда я полетел на один из полигонов и занялся этим сам. Сам почистил старое оружие, сам разобрался с бронежилетами и нашел специалистов, которые смогли мне в этом помочь. С этого момента, 1 мая 2014 года, и родилась группа патриотов, которая впоследствии приобрела название БТГ (батальонная тактическая группа. — РБК) «Вагнер». Исключительно благодаря их отваге и мужеству стало возможным освобождение луганского аэропорта и многих других территорий, а также коренным образом изменилась судьба ЛНР и ДНР», — сообщил Пригожин.

По его словам, после этого долгие восемь лет «каждый любопытный журналистишка и каждый бесстыжий подонок ковырялся в потном белье ЧВК Вагнера в попытке найти негатив». В то же время, по его словам, «эти парни — герои, которые защищали сирийский народ, другие народы арабских стран, обездоленных африканцев и латиноамериканцев, стали одной из опор нашей Родины».

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С 2016 года Евгений Пригожин находится под санкциями США. В Вашингтоне считают, что он контролирует Агентство интернет-исследований (так называемая «фабрика троллей») и ЧВК Вагнера. Сам Пригожин связь с этими структурами неоднократно отрицал. Так, в 2017 году Евгений Пригожин заявлял РБК через своего представителя, что не обладает информацией о деятельности ЧВК Вагнера. «Также Евгений Викторович просил передать, что крайне удивлен самим фактом существования данной компании и не имеет к ее деятельности никакого отношения», — говорил его представитель РБК.

В октябре 2020 года Европейский союз ввел санкции против Пригожина, обвинив его в причастности к финансированию частной военной компании Вагнера и поддержке поставок оружия в Ливию. Пригожин тогда говорил, что у него нет бизнес-интересов в Ливии. «Теперь я буду реже встречаться с друзьями из Европарламента, многие из которых очень порядочные люди, которые, так же как и я, являются сторонниками консервативных ценностей и всецело меня поддерживают», — приводила слова Пригожина пресс-служба его компании «Конкорд» во «ВКонтакте».

Также Пригожин оспаривал обвинения в связях с ЧВК Вагнера в судах. В феврале он обратился в суд Евросоюза, потребовав удалить текст, обосновывающий внесение его в европейские санкционные списки как спонсора ЧВК Вагнера. Также в июне 2021 года Пригожин подал в суд на главного редактора радиостанции «Эхо Москвы» Алексея Венедиктова (внесен в список СМИ-иноагентов), который назвал его «хозяином ЧВК Вагнера» в прямом эфире радиостанции. В «Конкорде» пояснили, что Пригожин требует от ответчиков признать, что он не является хозяином ЧВК Вагнера, опровергнуть эти слова и удалить эту формулировку с сайта.