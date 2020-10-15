ЕС обвинил Пригожина в поставках оружия и ввел против него санкции

Евгений Пригожин (Фото: Михаил Метцель / ТАСС)

Евросоюз включил в предпринимателя Евгения Пригожина в санкционный список, обвинив его в поддержке поставок оружия в Ливию. Список лиц, против которых вводятся ограничения, опубликован в официальном журнале ЕС.

ЕС указывает, что бизнесмен «имеет тесные связи, в том числе финансовые, с частной военной компанией Вагнера». «Пригожин оказывает поддержку деятельности группы Вагнера в Ливии, которая угрожает миру, стабильности и безопасности страны», — говорится в сообщении Евросоюза.

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