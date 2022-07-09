Кто и как набирает добровольцев на военную спецоперацию на Украине

Как разные структуры, в том числе ЧВК Вагнера, набирают желающих принять в участие военной операции на Украине. Как их готовят, сколько платят и на решение каких задач ориентируют — разбирался РБК

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Если в поисковике «Яндекса» ввести запрос «ЧВК Вагнера», то уже пятая строчка в выдаче приведет к сайту wagner2022.org. Он зарегистрирован менее двух месяцев назад в Южной Голландии — провинции на западе Нидерландов, следует из данных сервиса Whois, который позволяет получать информацию о домене.

Сайт с заголовком «WAGNER PMC aka ГРУППА ВАГНЕРА» состоит всего из одной страницы. На ней — агитационный ролик о том, как группа Вагнера встречала 8 марта в Пальмире (Сирия), а также текст следующего содержания: «PMC Wagner уже на Украине и снова побеждает. Хочешь вписать свое имя в историю боевой славы, но не хочешь бороться с бюрократией и проверками? Тогда для тебя хорошие новости — оркестру нужны музыканты на Украине! Они уже освободили Попасную, присоединяйся, чтобы освободить весь Донбасс! Отправься в свой первый боевой поход c живыми легендами индустрии!».

Желающим отправиться в боевой поход предлагается заполнить форму для обратной связи либо обратиться в одно из 26 региональных представительств для получения информации. Напротив каждого из представительств (Москва, Ставропольский край, Калининградская область и т. д.) указаны номера мобильных телефонов.

Корреспондент РБК, представляясь молодым мужчиной, желающим принять участие в специальной военной операции, позвонил по некоторым из них и выяснил, как ЧВК Вагнера отбирает и готовит своих сотрудников для отправки на Украину, сколько можно заработать, вступив в ряды ЧВК, и какие задачи придется выполнять.

Кого берут

В представительстве ЧВК по Московской области (город Дзержинский) на вопрос «Это ЧВК Вагнера?» мужской голос ответил «Да» и сразу предложил все дальнейшие темы обсудить в чате мессенджера WhatsApp или Telegram. Там сотрудник представительства сообщил, что устроиться в компанию можно с паспортом любой страны, кроме входящих в ЕС и НАТО, а также Украины; желательно иметь медицинский страховой полис (ОМС).

Кандидату без специальной подготовки должно быть от 24 до 50 лет, либо 23 года, если он отслужил полный контракт. Минимальный возрастной порог для кандидата — 22 года, в этом случае он должен был участвовать в боевых действиях на Украине, рассказал сотрудник подмосковного отделения ЧВК. «Старше 50 лет рассматриваются специалисты, востребованные для компании, с хорошим здоровьем — в индивидуальном порядке», — написал он. По его словам, ежемесячное вознаграждение составляет 240 тыс. руб. (без учета премий), срок командировки оговаривается по факту прибытия. «Рассчитывайте на 4+ месяца», — добавил собеседник РБК.

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У кандидата не должно быть сахарного диабета, онкологических заболеваний, наркотической зависимости, туберкулеза, ВИЧ, сифилиса и гепатита В, С (если прошел лечение, то с собой иметь ПЦР тест), перечислил сотрудник ЧВК. Помимо этого, в компанию не примут с судимостью за распространение наркотиков, бандитизм, терроризм. «Все, что связано с сексуальной неприкосновенностью, — отказ. Остальные судимости обговариваются по факту прохождения собеседования», — сообщил он. По его словам, если кандидат проходит по всем этим требованиям, то он может ехать в хутор Молькино (Краснодарский край) для собеседования и дальнейших проверок. «На КПП спросить пионерский лагерь, на калитке сказать: «От Моргана». 11 июля будет автобус от конторы из Москвы», — отметил собеседник, добавив, что можно добраться самостоятельно, проезд компенсируют.

Как и чему обучают

Сотрудник крымского представительства ЧВК Вагнера рассказал, что будет происходить в «пионерском лагере» в Краснодарском крае. Прежде всего — фильтр. «Фильтр — это проверка: безопасники проверяют, маленькая медицинская комиссия плюс заполнение всех документов: доверенности, контракты», — пояснил собеседник РБК. По его словам, «фильтр» занимает два-три дня, «если у вас все гладко», кандидат получает жетон сотрудника ЧВК в отделе кадров и становится одним из ее работников. Затем следует распределение по специальностям. «Инструктор вас еще посмотрит, позадает [профильные] вопросы, а дальше с вами идет подготовка по данному направлению, которое вы обозначили», — продолжил крымский представитель ЧВК.

Обучение идет неделю, это так называемая «неделя слаживания с боевыми товарищами», уточнил он. «Если вы, к примеру, инженер, то есть люди с высшим военным образованием, инженерным, которые прошли и Чечню, и Афган, специалисты по минно-подрывному делу... И все это без построений, «товарищ майор» и вот этого всего», — продолжил собеседник. Занятия по инженерии происходят на полях, отметил сотрудник ЧВК. «Днем до обеда — это в полях, практика, а теория — после обеда. Все разбрелись по своим направлениям и занимаются. Затем отправляют туда [на Украину]», — заключил он.

К перечисленным выше требованиям к кандидатам собеседник из крымского отделения ЧВК Вагнера добавил запрет на присутствие в соцсетях. «Самое важное — это удаление всех социальных сетей: ВКонтакте/Одноклассники/Фейсбук — чтобы вас там не было. Даже старые аккаунты, которые были там 5-6 лет назад, их надо все удалять. Это условие нашей компании», — сказал он.

Он также более подробно рассказал про денежные выплаты. «Командировка у нас длится 4 месяца. Зарплата — 240 тысяч рублей в месяц на руки, плюс премия. Работаем только с наличностью. Никаких карточек, никаких переводов», — подчеркнул он. Деньги, по его словам, можно получить двумя способами: либо всю сумму после командировки, либо написать доверенность на своих родственников, которые будут ее получать ежемесячно. «Ее можете разделить на двоих. То есть 30% получит мать, 70% — жена. Бухгалтерия будет звонить им в конце каждого месяца, числа 20-25-го, и приглашать на получение денежного вознаграждения», — пояснил собеседник РБК. По его словам, за деньгами в Краснодар ехать не обязательно, в каждом регионе есть отделение бухгалтерии ЧВК.

Премия может быть разной — от 150 до 700 тыс. рублей, ее размер зависит от должности и успешности выполнения поставленных задач, продолжил сотрудник крымского представительства. «Вам какую-то задачу поставили — вы ее выполнили. И уже командир подает высшему руководству: мол, мы выполнили. Руководство подтвердило, действительно ли это так. Кто-то лучше поработал, кто-то средне — всем по 240 накинули, а отличившимся бойцам — по 300, к примеру», — пояснил он.

Задачи будут боевыми, сказал он в ответ на уточняющий вопрос: «К примеру, взять населенный пункт какой-то. Конечно, вас не выкопать окоп зовут». В ответ на вопрос, продолжатся ли выплаты родственникам, если сотрудник ЧВК будет взят в плен, представитель сказал: «У нас такая организация, что навряд ли кого-то будут брать в плен, понимаете? Впервые слышу, чтобы кандидат задавал такой вопрос. Я уточню, но, наверное, навряд ли [будут выплаты]».

Представитель петербургского отделения ЧВК предложил «встретиться лично, если необходимо». «Какие задачи мы будем выполнять? Такие, которые нам поставят», — добавил он. По его словам, в «организации» много «разных специальностей». «Есть и артиллерия, есть и бронетехника. Вы будете выполнять задачи, исходя из того, кем вы будете работать в нашей компании. У нас есть и второй эшелон, который будет заниматься охраной объектов непосредственно там. Это школы, детские сады, важные для нас административные центры. Работа разная», — заключил сотрудник петербургского отделения ЧВК.

Кто еще занимается рекрутингом

Принять участие в боевых действиях на Украине можно не только через ЧВК, но и через официальные российские структуры — как федеральные, так и региональные.

В частности, в конце июня — начале июля на сайте HeadHunter появились несколько вакансий с наименованием «военнослужащий по контракту», размещенных подразделениями Федеральной службы войск национальной гвардии России. В их описании указано: «Служба по контракту в дивизии спецназа на период проведения специальной военной операции», либо «военная служба по контракту на период проведения специальной военной операции». После запроса РБК в Росгвардию они были удалены (у редакции имеются подтверждающие вакансии скрин-шоты)

В частности, в вакансии, опубликованной 3 июля второй ротой первого полка полиции ФГКУ УВО ВНГ России по Москве, указано, что необходим сотрудник на полный рабочий день. Кандидат может не иметь опыта работы, но обязан владеть русским языком и соответствовать медицинским и профессионально-психологическим требованиям военной службы к конкретным военно-учетным специальностям и иметь хорошую физподготовку. В вакансии указано, что контракт могут заключить и граждане женского пола, не пребывающие в запасе. «В настоящее время действует упрощенный порядок приема на военную службу по контракту — заключение первого контракта о прохождении воинской службы возможно на срок до 1 года (на 6, 9 или 12 месяцев)», — говорится в сообщении. Предлагаемый оклад — от 100 тыс. до 300 тыс. руб. до вычета налогов.

В другой вакансии, размещенной вторым полком полиции ФГКУ УВО ВНГ России по Москве 29 июня, также говорится, что опыт работы не требуется, но кандидат должен находиться в запасе в штатно-должностной категории по военному билету рядового или сержантского состава. Предлагаемая зарплата — от 260 тыс. до 280 тыс. руб./мес «на руки». В описании указано, что допускается наличие второго гражданства. «Перед убытием на территорию проведения специальной военной операции проводится двухмесячная подготовка, на период которой выплачивается заработная плата 60 тысяч рублей», — говорится в объявлении. Заключение контракта возможно на срок от шести месяцев и более, определение годности кандидата проходит по упрощенной схеме (упрощенная медкомиссия), говорится в сообщении.

Также заключить контракт на участие в специальной военной операции на Украине можно прямо в мэрии города Грозный, сообщал телеграм-канал ИА «Грозный-Информ» (это информационное агентство учреждено властями Чеченской республики) и подтвердил источник РБК, который намеревается заключить такой контракт. «На КПП скажите, что вы — доброволец. Вас встретят и проведут внутрь», — инструктировал «Грозный-Информ». По информации агентства, в качестве добровольцев принимают «физически и психически здоровых мужчин» с российским гражданством от 20 до 49 лет. Опыт военной службы необязателен. «Мы не берем в свои ряды людей, у которых на данный момент имеется судимость/условный срок/суд. Тех которые не ставят в известность родных (мать, отца, жену) о своих планах участия в Специальной военной операции на Украине» — указано в сообщении (орфография и пунктуация сохранены). Подготовка занимает неделю. В место проведения СВО добровольцев отправляют на самолете. Договор заключается на месте на 2 месяца. Денежное довольствие — от 205 тыс. руб. до 270 тыс. в месяц с авансом в 50 тыс., говорится в объявлении.

Помимо этого предусмотрены социальные выплаты при получении ранения — 3 млн рублей, при гибели — 5 млн рублей. При уничтожении техники или живой силы противника дополнительно выплачивается от 50 тыс до 300 тыс. руб. «Грозный-Информ» 29 мая приводил следующие расценки:

самолет — 300 тыс. руб.

вертолет — 200 тыс. руб.

танк — 100 тыс. руб.

личный состав до взвода — 100 тыс. руб.

БпЛА, БМП, ЗРК, РСЗО, САУ, личный состав до отделения — 50 тыс. руб.

В середине мая портал Управления госслужбы занятости населения Карачаево-Черкесской Республики опубликовал сообщение о том, что Министерство обороны предлагает заключить краткосрочный контракт для участия в спецоперации на срок не менее трех месяцев. Доброволец, принятый на военную службу, обеспечивается вещевым довольствием, продовольственным обеспечением, своевременной выплатой денежного содержания, социальными гарантиями, говорилось в сообщении.

В конце мая Пермский военкомат анонсировал в соцсетях набор кандидатов для участия в спецоперации на Украине. В частности, речь шла о заключении контрактов на должности офицерского, сержантского и рядового состава на срок от 3 до 12 месяцев. Ежемесячное денежное довольствие контрактников составит от 300 тыс. руб., говорилось в сообщении.

Почему ЧВК кидают на «сложные» направления

ЧВК, Рогсвардия и Минобороны не конкурируют между собой в плане набора людей для участия в военной спецоперации на Украине, отметил в разговоре с РБК глава компании «РСБ-Групп» Олег Криницын. Везде по-разному платят, ставят разные задачи, добавил он. «В армии контрактники не все едут на Украину воевать — кого-то распределят на ремонт техники, охрану объекта и т.д. ЧВК, как правило, отправляют в самые «жаркие» места», — пояснил Криницын. По его словам, при отборе в ЧВК не такой жесткий фильтр, как в армию. «Минобороны не может взять судимых, а ЧВК по некоторым статьям делает исключения. Плюс кто-то не хочет через армию, а стремится к некой романтике», — добавил он.

С информационно-пропагандистской точки зрения важно то, что потери ЧВК не учитываются в общих сводках, напомнил Криницын. «И если есть сложные направления, где погибнет много людей, — могут отправлять на такие задачи ЧВК», — пояснил он. Статистикой они охвачены не будут: «При взятии объекта военнослужащих погибло, к примеру, пять человек, а по факту с учетом сотрудников ЧВК может быть и 200».

Россия не раскрывает текущие потери в рамках военной спецоперации на Украине. Последний раз Минобороны официально отчиталось о потерях 25 марта, сообщив о гибели 1351 военнослужащего. В начале июня президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ежедневно погибают 60–100 украинских солдат, 500 человек каждый день получают ранения. В тот же день советник офиса президента Михаил Подоляк уточнил, что ежедневные потери Украины составляют от 100 до 200 человек.

РБК направил запросы в Минобороны России и Росгвардию. В ведомствах подтвердили получение запросов, но пока не ответили на них.

У ЧВК Вагнера нет пресс-службы. На официальный звонок РБК в московское представительство ЧВК ответили: «Я с вами не буду общаться по этому вопросу, всего вам хорошего». Также отказался от каких-либо комментариев Михаил, контакт которого указан в группе «Вакансии ЧВК Вагнер» в соцсети «ВКонтакте»; еще один контакт для найма сотрудников, который представлен в этой группе как «Баварец», не ответил на звонок РБК.