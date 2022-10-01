Минобороны объявило об отводе войск из Лимана

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Союзные войска отведены из Лимана (Красного Лимана) «на более выгодные рубежи» из-за угрозы окружения, заявили в Минобороны России.

В ведомстве уточнили, что, «несмотря на понесенные потери», украинская сторона продолжила наступление на краснолиманском направлении. Минобороны отмечает, что российские военные за сутки нанесли на этом участке фронта удары по позициям двух механизированных бригад ВСУ, уничтожив более 200 военных, пять танков и девять БМП.

Глава ДНР Денис Пушилин неоднократно называл краснолиманское направление самым сложным участком фронта, а помощник министра внутренних дел ЛНР Виталий Киселев 30 сентября рассказал о «сложном бое» в Лимане. Пушилин в тот же день заявил, что город оказался в полукольце.

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