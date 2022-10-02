Пригожин поддержал выступление Кадырова с критикой генерала за Лиман

Евгений Пригожин (Фото: Михаил Метцель / ТАСС)

Бизнесмен Евгений Пригожин поддержал заявление главы Чечни Рамзана Кадырова по ситуации в Лимане (ранее — Красный Лиман), который российские военные 1 октября покинули.

Кадыров связал отвод войск с действиями командующего Центральным военным округом генерала-полковника Александра Лапина, который руководил обороной в районе Лимана. По мнению главы Чечни, к сдаче города привел «армейский непотизм». «Генерал-полковник выставил на всех рубежах Лиманского направления мобилизованных бойцов с ЛНР и прочие подразделения, но не обеспечил их необходимой связью, взаимодействием и подвозом боеприпасов», — заявил он. По словам Кадырова, «обидно не то, что Лапин бездарь», а то, что его «покрывают наверху руководители в Генштабе».

Пригожин после этого назвал Кадырова «красавчиком», а его выступление экспрессивным, приводит слова предпринимателя пресс-служба его компании «Конкорд».

В ответ на последовавший вопрос о том, являются ли эти слова критикой Минобороны, Пригожин сказал: «Упаси бог. Типун вам на язык. Я и, тем более, Рамзан Ахматович — интеллигентнейшие люди. Поэтому эти заявления — не критика, а проявление любви и поддержки».

Минобороны объяснило отвод войск из Лимана «на более выгодные рубежи» угрозой окружения. Власти ДНР в последнее время говорили о сложной ситуации в городе, а краснолиманское направление называли самым сложным участком фронта.