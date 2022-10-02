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Пригожин поддержал выступление Кадырова с критикой генерала за Лиман

Пригожин поддержал выступление Кадырова с критикой генерала-полковника Лапина за Лиман
Евгений Пригожин
Евгений Пригожин (Фото: Михаил Метцель / ТАСС)

Бизнесмен Евгений Пригожин поддержал заявление главы Чечни Рамзана Кадырова по ситуации в Лимане (ранее — Красный Лиман), который российские военные 1 октября покинули.

Кадыров связал отвод войск с действиями командующего Центральным военным округом генерала-полковника Александра Лапина, который руководил обороной в районе Лимана. По мнению главы Чечни, к сдаче города привел «армейский непотизм». «Генерал-полковник выставил на всех рубежах Лиманского направления мобилизованных бойцов с ЛНР и прочие подразделения, но не обеспечил их необходимой связью, взаимодействием и подвозом боеприпасов», — заявил он. По словам Кадырова, «обидно не то, что Лапин бездарь», а то, что его «покрывают наверху руководители в Генштабе».

Пригожин после этого назвал Кадырова «красавчиком», а его выступление экспрессивным, приводит слова предпринимателя пресс-служба его компании «Конкорд».

Минобороны объявило об отводе войск из Лимана
Политика
Фото:Виктор Антонюк / РИА Новости

В ответ на последовавший вопрос о том, являются ли эти слова критикой Минобороны, Пригожин сказал: «Упаси бог. Типун вам на язык. Я и, тем более, Рамзан Ахматович — интеллигентнейшие люди. Поэтому эти заявления — не критика, а проявление любви и поддержки».

Минобороны объяснило отвод войск из Лимана «на более выгодные рубежи» угрозой окружения. Власти ДНР в последнее время говорили о сложной ситуации в городе, а краснолиманское направление называли самым сложным участком фронта.

Теги
Персоны
Евгений Пригожин Рамзан Кадыров Лиман Украина Красный Лиман Военная операция на Украине Александр Лапин ЧВК Вагнера

Рамзан Кадыров

политик, глава Чечни

5 октября 1976 года
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