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В «Конкорде» ответили на видео с похожим на Пригожина человеком в колонии

«Конкорд» ответил на видео, где похожий на Пригожина человек вербует заключенных для СВО

Человек с видео, который в месте, похожем на двор исправительной колонии, вербует заключенных для участия в спецоперации на Украине, действительно «чудовищно похож» на Евгения Пригожина. Об этом сообщили в пресс-службе компании «Конкорд», принадлежащей бизнесмену, в ответ на запрос RTVI.

«Судя по его риторике, он каким-то образом занимается вопросами реализации задач cпецоперации, и, похоже, у него это успешно получается», — отметили в пресс-службе компании.

RTVI в своем запросе отметил «поставленную речь» человека на видео и в связи с этим спросил, как давно он занимается поездками по колониям с призывами участвовать в спецоперации.

«Вы совершенно верно подчеркнули, <...> что у человека на видео очень хорошо поставлена речь, так же как и у Евгения Викторовича. И человек, похожий на Евгения Викторовича, очень доходчиво объясняет простому народу простые, понятные вещи», — ответили на это в «Конкорде».

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Фото:Виктор Антонюк / РИА Новости

Видео, о котором идет речь, накануне опубликовал телеграм-канал «ВЧК ОГПУ». На видео человек, похожий на Пригожина, вербует людей, одетых в форму заключенных, в ЧВК Вагнера для участия в спецоперации на Украине. Видео, предположительно, снято во дворе исправительной колонии в Йошкар-Оле, где содержатся мужчины, ранее не отбывавшие наказание, пишет журналистка Ксения Собчак.

На видео лысый мужчина в одежде цвета хаки говорит, что он представитель ЧВК Вагнера. Он рассказывает заключенным, что те, кто согласится участвовать в спецоперации, не имеют права дезертировать или сдаться в плен. Среди других «грехов» мужчина назвал «алкоголь-наркотики», а также «мародерку, включая сексуальные контакты с местными женщинами».

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Контракт с заключенными, по словам мужчины, заключается на полгода, после чего они не возвращаются в колонию, а якобы будут помилованы. «Через полгода уходите домой, получив помилование. Те, кто хочет остаться с нами, остаются с нами. Поэтому вариантов вернуться на зону нет никаких. Те, кто приезжает и в первый день говорит: «Куда-то я не туда попал», мы делаем отметку «дезертир» и после этого следует расстрел. <…> У вас есть кто-нибудь, кто может вас с десяткой срока отсюда с зоны вытащить? Как вы думаете? Есть двое, кто вытаскивает. Это Аллах и Бог — в деревянном ящике. А я вас живыми забираю. Но не всегда живыми возвращаю», — заявляет мужчина.

Как сообщила Собчак, вечером 14 сентября это видео начали рассылать по предложкам оппозиционных телеграм-каналов. Позже его стали выкладывать и патриотические ресурсы. Как пишет журналистка, ролик содержит признаки склеек и монтажа, метаданных в файле нет.

Пригожин неоднократно опровергал связь с ЧВК Вагнера. В феврале он обратился в суд Евросоюза, потребовав удалить текст, обосновывающий внесение его в европейские санкционные списки как спонсора ЧВК Вагнера.

Теги
Евгений Пригожин Заключенные колония Конкорд Военная операция на Украине ЧВК Вагнера
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