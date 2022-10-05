Патрушев заявил, что переговоры между Киевом и Москвой сорвали США
Все попытки переговоров между Россией и Украиной «были сорваны по приказу американских покровителей киевского режима», считает секретарь Совета безопасности Николай Патрушев. Об этом он заявил на совещании по безопасности в Крыму, передает ТАСС.
Патрушев отметил, что Россия и Запад принципиально по-разному видят конфликт с Украиной.
«Уже не раз отмечалось, что США и их союзники намерены воевать до последнего украинца, потому что народ этой страны для них всего лишь разменная монета в геополитической игре», — сказал секретарь Совбеза.
По его словам, Россия в противовес США заинтересована в том, чтобы «Украина избавилась от неонацизма, а население жило бы в условиях мира и комфорте». «Вот почему все попытки переговорного процесса были сорваны по приказу американских покровителей киевского режима», — сказал Патрушев.
О том, что конфликт с Украиной является следствием влияния США, не раз говорил президент России Владимир Путин, а также другие официальные лица. Так, например, Путин говорил о том, что на Украине правит «марионеточный режим», еще до начала специальной военной операции, 21 февраля. Он также называл предрешенным вопрос о вступлении Украины в НАТО и размещении на территории страны американских наземных ракет. В середине августа Путин говорил, что США и другие западные страны реализовали на Украине «антироссийский» проект и пытаются затянуть начавшийся конфликт.
На открытом заседании Совбеза, которое провел Путин за несколько часов до признания независимости ЛНР и ДНР в феврале, Патрушев говорил, что единственная страна, с которой нужно вести переговоры, — это США. «Все остальные будут делать то, что скажут США, — и НАТО, и ОБСЕ, и Евросоюз», — говорил тогда Патрушев. Позднее, уже после начала военной операции на Украине, Путин заявил, что Запад рассчитывает «воевать до последнего украинца» с Россией. Позднее этот тезис повторяли пресс-секретарь президента Дмитрий Песков и министр обороны Сергей Шойгу.
Как Москва и Киев пытались договориться об урегулировании конфликта
С конца февраля Москва и Киев вели переговоры об урегулировании конфликта, однако в мае они были полностью приостановлены. Россия возложила ответственность за это на Украину и западные страны, а также заявляла о готовности возобновить диалог. Президент Украины Владимир Зеленский называл условием переговоров возвращение всех утраченных после 24 февраля территорий. Он также подчеркивал, что диалог станет невозможным в случае проведения референдумов на подконтрольных России территориях. После того как референдумы состоялись, Зеленский ввел в действие решение Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) страны об отказе от переговоров с Россией, пока ту возглавляет Владимир Путин.
Глава МИД России Сергей Лавров и позднее неоднократно выдвигал тезис о том, что переговорам с Украиной об урегулировании конфликта мешают западные страны. По его словам, Россия от переговорного процесса не отказывалась, но не готова теперь делать первые шаги, так как Запад еще в 2014 году «разрушил разветвленную архитектуру наших отношений» и оборвал все контакты. «Если они будут к нам обращаться, мы посмотрим. Но мы к ним обращаться не будем. Мы для себя сделали вывод: они абсолютно недоговороспособны», — говорил Лавров в конце сентября.