Патрушев заявил, что переговоры между Киевом и Москвой сорвали США

Любые попытки вести переговоры с Украиной были сорваны американскими покровителями киевского режима, заявил секретарь Совбеза Николай Патрушев. Ранее об этом неоднократно говорили президент, глава МИДа и министр обороны

Николай Патрушев (Фото: Алексей Никольский / ТАСС)

Все попытки переговоров между Россией и Украиной «были сорваны по приказу американских покровителей киевского режима», считает секретарь Совета безопасности Николай Патрушев. Об этом он заявил на совещании по безопасности в Крыму, передает ТАСС.

Патрушев отметил, что Россия и Запад принципиально по-разному видят конфликт с Украиной.

«Уже не раз отмечалось, что США и их союзники намерены воевать до последнего украинца, потому что народ этой страны для них всего лишь разменная монета в геополитической игре», — сказал секретарь Совбеза.

По его словам, Россия в противовес США заинтересована в том, чтобы «Украина избавилась от неонацизма, а население жило бы в условиях мира и комфорте». «Вот почему все попытки переговорного процесса были сорваны по приказу американских покровителей киевского режима», — сказал Патрушев.

О том, что конфликт с Украиной является следствием влияния США, не раз говорил президент России Владимир Путин, а также другие официальные лица. Так, например, Путин говорил о том, что на Украине правит «марионеточный режим», еще до начала специальной военной операции, 21 февраля. Он также называл предрешенным вопрос о вступлении Украины в НАТО и размещении на территории страны американских наземных ракет. В середине августа Путин говорил, что США и другие западные страны реализовали на Украине «антироссийский» проект и пытаются затянуть начавшийся конфликт.

Читайте на РБК Pro Pro Экс-CEO Burberry: «Не имея контроля над всем, вы не контролируете ничего» Экс-CEO Burberry: «Не имея контроля над всем, вы не контролируете ничего» Статьи Pro Антивеганы: почему люди по всему миру отказываются от растительной пищи Антивеганы: почему люди по всему миру отказываются от растительной пищи Статьи Pro Почему советы медитировать и дышать сейчас бесполезны Почему советы медитировать и дышать сейчас бесполезны Статьи Pro Как платить налоги и взносы с помощью единого налогового платежа Как платить налоги и взносы с помощью единого налогового платежа Статьи Pro Забудьте про лидеров: какие качества на самом деле нужны управленцу Забудьте про лидеров: какие качества на самом деле нужны управленцу Исследования Pro Как перестать «залипать» на бесконечном чтении плохих новостей Как перестать «залипать» на бесконечном чтении плохих новостей Инструкции Pro Сейчас тревожно не только родителям, но и детям. Вот как им помочь Сейчас тревожно не только родителям, но и детям. Вот как им помочь Инструкции Pro Что сейчас покупают на Wildberries: рейтинг поставщиков Что сейчас покупают на Wildberries: рейтинг поставщиков Исследования

На открытом заседании Совбеза, которое провел Путин за несколько часов до признания независимости ЛНР и ДНР в феврале, Патрушев говорил, что единственная страна, с которой нужно вести переговоры, — это США. «Все остальные будут делать то, что скажут США, — и НАТО, и ОБСЕ, и Евросоюз», — говорил тогда Патрушев. Позднее, уже после начала военной операции на Украине, Путин заявил, что Запад рассчитывает «воевать до последнего украинца» с Россией. Позднее этот тезис повторяли пресс-секретарь президента Дмитрий Песков и министр обороны Сергей Шойгу.

Как Москва и Киев пытались договориться об урегулировании конфликта С конца февраля Москва и Киев вели переговоры об урегулировании конфликта, однако в мае они были полностью приостановлены. Россия возложила ответственность за это на Украину и западные страны, а также заявляла о готовности возобновить диалог. Президент Украины Владимир Зеленский называл условием переговоров возвращение всех утраченных после 24 февраля территорий. Он также подчеркивал, что диалог станет невозможным в случае проведения референдумов на подконтрольных России территориях. После того как референдумы состоялись, Зеленский ввел в действие решение Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) страны об отказе от переговоров с Россией, пока ту возглавляет Владимир Путин.

Глава МИД России Сергей Лавров и позднее неоднократно выдвигал тезис о том, что переговорам с Украиной об урегулировании конфликта мешают западные страны. По его словам, Россия от переговорного процесса не отказывалась, но не готова теперь делать первые шаги, так как Запад еще в 2014 году «разрушил разветвленную архитектуру наших отношений» и оборвал все контакты. «Если они будут к нам обращаться, мы посмотрим. Но мы к ним обращаться не будем. Мы для себя сделали вывод: они абсолютно недоговороспособны», — говорил Лавров в конце сентября.