Путин обвинил США в попытке затянуть конфликт на Украине

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На Украине США и другие западные страны реализовали «антироссийский» проект и пытаются затянуть начавшийся конфликт, заявил российский президент Владимир Путин в обращении к участникам и гостям X Московской конференции по международной безопасности, которое опубликовано на сайте Кремля.

«Они (страны Запада. — РБК) уготовили народу Украины судьбу пушечного мяса, реализовали проект «анти-Россия», закрывали глаза на распространение неонацистской идеологии <...> Ситуация на Украине показывает, что США пытаются затянуть этот конфликт», — заявил Путин.

По словам главы государства, «коллективный Запад» использует конфликты в различных точках земного шара для удержания «собственной гегемонии», которая «означает стагнацию для всего мира, для всей цивилизации, мракобесие и отмену культуры, неолиберальный тоталитаризм». Они пытаются сохранить свое доминирование и однополярный мир, несмотря на обратный процесс — формирование «многополярного мироустройства», в рамках которого «все больше стран и народов выбирают путь свободного, суверенного развития с опорой на свою самобытность, традиции, ценности», сказал Путин.

Он утверждает, что США разжигают «конфликтный потенциал в Азии, Африке, Латинской Америке», и в качестве самого недавнего примера подобной тактики назвал визит на остров Тайвань (официально называется Китайской республикой) спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси.

Китай считает остров частью своей территории, хотя Тайвань объявил о своей независимости в 1949 году. США заявляют, что придерживаются политики «одного Китая», но при этом оказывают поддержку Тайваню. После Пелоси остров посетила еще одна американская делегация.

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На фоне этих визитов в Китае начались военные учения, визит власти страны посчитали «провокацией». В Белом доме отмечали, что нет оснований для того, чтобы Пекин использовал визит Пелоси «в качестве предлога для того, чтобы наращивать агрессивные действия или военную активность в Тайваньском проливе или вокруг него». На Тайване Китай призвали «не показывать мускулы» и не препятствовать «региональному миру».

