Путин обвинил США в попытке затянуть конфликт на Украине

Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 16 августа
EUR ЦБ: 62,51 (-0,03) Инвестиции, 15 авг, 16:02
Курс доллара на 16 августа
USD ЦБ: 61,37 (+0,48) Инвестиции, 15 авг, 16:02
Шойгу обвинил НАТО в попытке установить глобальное доминирование Политика, 11:56
Взрывы на складе боеприпасов под Джанкоем в Крыму. Видео Политика, 11:51
Турция сообщила о выходе с Украины еще пяти судов с зерном Политика, 11:50
В России второй день подряд снизилось число новых случаев COVID-19 Общество, 11:44
Медицинский чекап: превентивная мера или бесполезная трата времени Социальная экономика, 11:42
Продажа статуса: как монетизировать желание водителей выделиться Партнерский проект, 11:42
Актуальные данные о коронавирусе в России и мире. Инфографики Общество, 11:41
Какие места на Украине взяли под контроль российские военные. Карта Политика, 11:34
Новости, которые вас точно касаются
Самое актуальное о ценах, штрафах и кредитах — в одном письме каждый будний день.
Подписаться за 99 ₽ в месяц
«Префы» «Татнефти» выросли на 9% на рекомендации СД выплатить дивиденды Инвестиции, 11:32
Без IKEA и H&M: что ждет московские ТЦ после ухода иностранных брендов Недвижимость, 11:27
Что будут делать страны Персидского залива после нефти — The Economist Pro, 11:25
Путин обвинил США в попытке затянуть конфликт на Украине Политика, 11:23
Исполком союза биатлонистов рекомендовал продлить отстранение России Спорт, 11:23
Терраса, камин и пентхаус: как выглядит новый формат гибридного жилья РБК Стиль и Донстрой, 11:19
Военная операция на Украине ,  
0 

Путин обвинил США в попытке затянуть конфликт на Украине

Президент России Путин: США пытаются затянуть конфликт на Украине

Video

На Украине США и другие западные страны реализовали «антироссийский» проект и пытаются затянуть начавшийся конфликт, заявил российский президент Владимир Путин в обращении к участникам и гостям X Московской конференции по международной безопасности, которое опубликовано на сайте Кремля.

«Они (страны Запада. — РБК) уготовили народу Украины судьбу пушечного мяса, реализовали проект «анти-Россия», закрывали глаза на распространение неонацистской идеологии <...> Ситуация на Украине показывает, что США пытаются затянуть этот конфликт», — заявил Путин.

По словам главы государства, «коллективный Запад» использует конфликты в различных точках земного шара для удержания «собственной гегемонии», которая «означает стагнацию для всего мира, для всей цивилизации, мракобесие и отмену культуры, неолиберальный тоталитаризм». Они пытаются сохранить свое доминирование и однополярный мир, несмотря на обратный процесс — формирование «многополярного мироустройства», в рамках которого «все больше стран и народов выбирают путь свободного, суверенного развития с опорой на свою самобытность, традиции, ценности», сказал Путин.

Лавров заявил, что операция заставит Запад отказаться от однополярности
Политика

Он утверждает, что США разжигают «конфликтный потенциал в Азии, Африке, Латинской Америке», и в качестве самого недавнего примера подобной тактики назвал визит на остров Тайвань (официально называется Китайской республикой) спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси.

Китай считает остров частью своей территории, хотя Тайвань объявил о своей независимости в 1949 году. США заявляют, что придерживаются политики «одного Китая», но при этом оказывают поддержку Тайваню. После Пелоси остров посетила еще одна американская делегация.

Читайте на РБК Pro
Pro
Где взять деньги, чтобы продавать на маркетплейсах
Статьи
Pro
Фото: Роман Пименов / ТАСС Как получить деньги от продажи недвижимости в России, находясь за рубежом
Инструкции
Pro
Фото: Justin Sullivan / Getty Images Почему продажа Netflix — лишь вопрос времени
Статьи
Pro
Фото: Shutterstock Налоговая отказывается регистрировать ООО из-за брошенной фирмы. Как быть
Инструкции
Pro
Фото: Tom Dulat / Getty Images Как богатые россияне повлияли в 2022 году на рынок недвижимости Дубая
Прогнозы
Pro
Фото: R McPhedran / Getty Images Не боялся ничего, кроме перелетов: как Мухаммед Али стал чемпионом мира
Статьи
Pro
«Тонкое искусство пофигизма»: как перестать следовать навязанным целям
Саммари
Pro
Фото: Shutterstock Платить придется больше: 5 секретов работы с китайскими партнерами
Статьи

На фоне этих визитов в Китае начались военные учения, визит власти страны посчитали «провокацией». В Белом доме отмечали, что нет оснований для того, чтобы Пекин использовал визит Пелоси «в качестве предлога для того, чтобы наращивать агрессивные действия или военную активность в Тайваньском проливе или вокруг него». На Тайване Китай призвали «не показывать мускулы» и не препятствовать «региональному миру».
 

Теги
Персоны
Владимир Путин Украина США

Владимир Путин

политик, президент России

7 октября 1952 года
Материалы по теме
Путин предупредил о «неолиберальном тоталитаризме» из-за гегемонии Запада
Политика
Путин назвал тщетными и глупыми попытки «отменить» Россию
Политика
Путин заявил, что российские военные «шаг за шагом освобождают Донбасс»
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter