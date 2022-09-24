Лавров отверг возможность первых шагов к переговорам с Западом по Украине

Лавров: Россия не будет делать первых шагов к переговорам с Западом по Украине

Министр отметил, что Россия не отказывается от переговоров по Украине, однако первые шаги делать не намерена. По его словам, Запад еще в 2014 году «разрушил разветвленную архитектуру наших отношений» и оборвал все контакты

Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

Россия не отказывается от переговоров по ситуации вокруг Украины, однако не станет делать первые шаги для таких переговоров с Западом. Об этом на пресс-конференции в штаб-квартире ООН заявил глава МИД России Сергей Лавров.

«Мы от переговоров не отказываемся. И когда поступают соответствующие предложения, мы не отказываемся. Хотят наши партнеры «потихонечку» встретиться, чтоб об этом никто не узнал, — пожалуйста. Говорить всегда лучше, чем не говорить. Но в ситуации, в которой мы сейчас находимся, Россия просто не будет делать никаких первых шагов», — сказал он.

По словам министра, «все было разрушено еще в 2014 году, когда Евросоюз прекратил все контакты, разрушил разветвленную архитектуру наших отношений». «Если они будут к нам обращаться, мы посмотрим. Но мы к ним обращаться не будем. Мы для себя сделали вывод: они абсолютно недоговороспособны», — указал Лавров.

В то же время глава МИДа подчеркнул, что чем дольше Киев отказывается от переговоров, тем труднее будет договариваться. «Последнее, что было с точки зрения контактов с украинцами — это наше согласие с их бумагой о принципах урегулирования. После этого они ушли совершенно в другую сторону», — заключил он.

Россия проводит спецоперацию на Украине с 24 февраля. Ее целями Москва называла защиту населения и «полное освобождение» Донбасса, а также обеспечение безопасности России. Под контролем российских войск находятся Херсонская область, часть Запорожской области и Харьковской. 23 сентября на подконтрольных России территориях, а также в Донецкой и Луганской народных республиках стартовали референдумы о вхождении в состав России.

Читайте на РБК Pro Pro Миф о больших доходах: почему перейти в айтишники — плохая идея Миф о больших доходах: почему перейти в айтишники — плохая идея Статьи Pro Почему бокал вина — плохой способ избавиться от стресса Почему бокал вина — плохой способ избавиться от стресса Статьи Pro 9 способов быстро восстановиться после стресса 9 способов быстро восстановиться после стресса Инструкции Pro Как попасть в кадровый ИТ-резерв государства Как попасть в кадровый ИТ-резерв государства Инструкции Pro Оценка недвижимости во время турбулентности: что нужно знать собственнику Оценка недвижимости во время турбулентности: что нужно знать собственнику Статьи Pro Зачем Adobe покупает Figma и почему это злит инвесторов и пользователей Зачем Adobe покупает Figma и почему это злит инвесторов и пользователей Статьи Pro Чего точно не стоит делать, если вам тревожно: 5 советов Чего точно не стоит делать, если вам тревожно: 5 советов Инструкции Pro Не спешите увольнять сотрудника: три рискованные для компании ситуации Не спешите увольнять сотрудника: три рискованные для компании ситуации Инструкции

С конца февраля Москва и Киев вели переговоры об урегулировании, однако в мае они были полностью приостановлены. Россия возложила ответственность за это на Украину и западные страны, а также заявляла о готовности возобновить диалог. Президент Украины Владимир Зеленский называл условием переговоров возвращение всех утраченных территорий после 24 февраля. Он также говорил, что диалог станет невозможным в случае проведения референдумов на подконтрольных России территориях.