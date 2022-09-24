Лавров отверг возможность первых шагов к переговорам с Западом по Украине
Россия не отказывается от переговоров по ситуации вокруг Украины, однако не станет делать первые шаги для таких переговоров с Западом. Об этом на пресс-конференции в штаб-квартире ООН заявил глава МИД России Сергей Лавров.
«Мы от переговоров не отказываемся. И когда поступают соответствующие предложения, мы не отказываемся. Хотят наши партнеры «потихонечку» встретиться, чтоб об этом никто не узнал, — пожалуйста. Говорить всегда лучше, чем не говорить. Но в ситуации, в которой мы сейчас находимся, Россия просто не будет делать никаких первых шагов», — сказал он.
По словам министра, «все было разрушено еще в 2014 году, когда Евросоюз прекратил все контакты, разрушил разветвленную архитектуру наших отношений». «Если они будут к нам обращаться, мы посмотрим. Но мы к ним обращаться не будем. Мы для себя сделали вывод: они абсолютно недоговороспособны», — указал Лавров.
В то же время глава МИДа подчеркнул, что чем дольше Киев отказывается от переговоров, тем труднее будет договариваться. «Последнее, что было с точки зрения контактов с украинцами — это наше согласие с их бумагой о принципах урегулирования. После этого они ушли совершенно в другую сторону», — заключил он.
Россия проводит спецоперацию на Украине с 24 февраля. Ее целями Москва называла защиту населения и «полное освобождение» Донбасса, а также обеспечение безопасности России. Под контролем российских войск находятся Херсонская область, часть Запорожской области и Харьковской. 23 сентября на подконтрольных России территориях, а также в Донецкой и Луганской народных республиках стартовали референдумы о вхождении в состав России.
С конца февраля Москва и Киев вели переговоры об урегулировании, однако в мае они были полностью приостановлены. Россия возложила ответственность за это на Украину и западные страны, а также заявляла о готовности возобновить диалог. Президент Украины Владимир Зеленский называл условием переговоров возвращение всех утраченных территорий после 24 февраля. Он также говорил, что диалог станет невозможным в случае проведения референдумов на подконтрольных России территориях.
С 21 сентября в России объявлена частичная мобилизация, по словам министра обороны Сергея Шойгу, в войска планируется привлечь до 300 тыс. резервистов.