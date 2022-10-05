Hill узнал о предложении Австрии принять переговоры по Украине

Hill: Австрия предложила площадку для переговоров по Украине, поддержит связь с Россией

Австрия готова стать нейтральной площадкой для переговоров по теме конфликта на Украине, в том числе о возможной «ядерной угрозе», и поддерживать связь с Россией

Фото: Alex Halada / ТАСС

Австрия готова принять переговоры по деэскалации ситуации на Украине и поддерживать каналы связи с Россией, сообщает The Hill со ссылкой на австрийского чиновника.

Собеседник издания сказал, что Австрия предложила свою территорию в качестве нейтральной площадки — страна не входит в НАТО.

Газета напомнила слова заместителя помощника министра обороны США по делам России, Украины и Евразии Лоры Купер о том, что в контексте «ядерной угрозы», которая, по мнению Вашингтона, исходит от Москвы, Соединенные Штаты постоянно консультируются с союзниками по Североатлантическому альянсу. По ее словам, «форум НАТО» является самым важным местом обсуждения подобных вопросов.

Как пишет Hill, хотя официально представители американской администрации заявляют, что не видят признаков готовности Москвы применить ядерное оружие, эксперты полагают, что власти США могут готовиться к подобному развитию событий. Российская сторона не раз исключала возможность использования ядерного оружия на Украине.

21 сентября, объявляя частичную мобилизацию, президент Владимир Путин обвинил Запад в «ядерном шантаже» и стремлении добиться распада России «на множество смертельно враждующих между собой регионов и областей». Он напомнил, что у России тоже есть ядерное оружие, и подчеркнул, что страна готова использовать все средства для защиты. После этого, по данным Politico, США и их союзники усилили наблюдение за ядерными вооружениями России, а разведка НАТО предупредила о том, что Москва может провести ядерные испытания, писали La Repubblica и The Times. В Кремле, комментируя эти сообщения, заявили, что Россия не хочет участвовать в «упражнениях по ядерной риторике».

С начала российской военной операции на Украине 24 февраля делегации двух стран провели несколько раундов переговоров, как очных, так и в онлайн-формате. Очные встречи прошли в Белоруссии и Турции, но весной этот процесс застопорился. С тех пор Анкара неоднократно призывала к возобновлению диалога, в первую очередь на уровне глав государств. После того как в Москве прошла церемония подписания соглашений о принятии в состав России ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, Киев отказался от переговоров с Россией, пока ее президентом является Путин. Российские власти заявляют, что готовы к диалогу с Украиной, но без обсуждения статуса этих четырех регионов.