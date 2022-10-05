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Hill узнал о предложении Австрии принять переговоры по Украине

Hill: Австрия предложила площадку для переговоров по Украине, поддержит связь с Россией
Австрия готова стать нейтральной площадкой для переговоров по теме конфликта на Украине, в том числе о возможной «ядерной угрозе», и поддерживать связь с Россией
Фото: Alex Halada / ТАСС
Фото: Alex Halada / ТАСС

Австрия готова принять переговоры по деэскалации ситуации на Украине и поддерживать каналы связи с Россией, сообщает The Hill со ссылкой на австрийского чиновника.

Собеседник издания сказал, что Австрия предложила свою территорию в качестве нейтральной площадки — страна не входит в НАТО.

Газета напомнила слова заместителя помощника министра обороны США по делам России, Украины и Евразии Лоры Купер о том, что в контексте «ядерной угрозы», которая, по мнению Вашингтона, исходит от Москвы, Соединенные Штаты постоянно консультируются с союзниками по Североатлантическому альянсу. По ее словам, «форум НАТО» является самым важным местом обсуждения подобных вопросов.

Песков заявил о нежелании участвовать в «ядерной риторике» по Украине
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Дмитрий Песков

Как пишет Hill, хотя официально представители американской администрации заявляют, что не видят признаков готовности Москвы применить ядерное оружие, эксперты полагают, что власти США могут готовиться к подобному развитию событий. Российская сторона не раз исключала возможность использования ядерного оружия на Украине.

21 сентября, объявляя частичную мобилизацию, президент Владимир Путин обвинил Запад в «ядерном шантаже» и стремлении добиться распада России «на множество смертельно враждующих между собой регионов и областей». Он напомнил, что у России тоже есть ядерное оружие, и подчеркнул, что страна готова использовать все средства для защиты. После этого, по данным Politico, США и их союзники усилили наблюдение за ядерными вооружениями России, а разведка НАТО предупредила о том, что Москва может провести ядерные испытания, писали La Repubblica и The Times. В Кремле, комментируя эти сообщения, заявили, что Россия не хочет участвовать в «упражнениях по ядерной риторике».

С начала российской военной операции на Украине 24 февраля делегации двух стран провели несколько раундов переговоров, как очных, так и в онлайн-формате. Очные встречи прошли в Белоруссии и Турции, но весной этот процесс застопорился. С тех пор Анкара неоднократно призывала к возобновлению диалога, в первую очередь на уровне глав государств. После того как в Москве прошла церемония подписания соглашений о принятии в состав России ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, Киев отказался от переговоров с Россией, пока ее президентом является Путин. Российские власти заявляют, что готовы к диалогу с Украиной, но без обсуждения статуса этих четырех регионов.

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