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Конфликт Армении и Азербайджана ,  
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Пашинян в четвертый раз позвонил Путину из-за конфликта в Карабахе

Разговор вновь состоялся по инициативе Еревана. Стороны обсудили обострение конфликта вокруг непризнанной республики, российский президент подчеркнул необходимость прекращения боевых действий
Разрушения&nbsp;после обстрела в&nbsp;Нагорном Карабахе
Разрушения после обстрела в Нагорном Карабахе (Фото: David Ghahramanyan / AP)

Премьер-министр Армении Никол Пашинян позвонил президенту России Владимиру Путину на фоне конфликта вокруг непризнанного Нагорного Карабаха. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Стороны обсудили обострение противостояния между Арменией и Азербайджаном, «которое приобрело масштабный характер и ведет к серьезным потерям с обеих сторон». Путин призвал срочно прекратить бои, сообщает пресс-служба Кремля.

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Никол Пашинян

Это уже четвертый телефонный разговор двух лидеров с 27 сентября, когда произошла эскалация ситуации в Карабахе. Первый из них состоялся по инициативе Еревана именно в этот день. Тогда Путин выразил озабоченность в связи с возобновлением широкомасштабных боевых столкновений.

В ходе второго телефонного разговора, который также инициировал Пашинян, премьер Армении и российский президент снова обсудили ситуацию в Нагорном Карабахе. Москва вновь призвала к прекращению огня в целях деэскалации кризиса.

Во время третьей за шесть дней беседы, которая состоялась 2 октября, Москва и Ереван выразили озабоченность в связи с информацией об участии в конфликте боевиков с Ближнего Востока и договорились продолжить контакты.

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Фото:Сергей Бобылев / ТАСС

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По словам пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова, у Путина пока нет четких планов провести переговоры с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, но при необходимости он готов будет обсудить с ним карабахский конфликт. То же касается и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, говорил он.

Полномасштабные бои с применением тяжелых вооружений между Азербайджаном и Арменией возобновились 27 сентября. Обе стороны ввели военное положение и обвинили друг друга в наступлении и атаках на мирных жителей. И Ереван, и Баку также обвинили друг друга в переброске в Карабах сирийских наемников.

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1 октября президенты России, США и Франции (стран — сопредседателей «минской группы» ОБСЕ) выпустили совместное заявление, в котором призвали Армению и Азербайджан немедленно прекратить боевые действия и приступить к переговорам «без выдвижения дополнительных условий». Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, который поддержал в конфликте азербайджанскую сторону, раскритиковал заявление трех стран и добавил, что они почти 30 лет пренебрегали проблемой Нагорного Карабаха.

Автор
Наталия Анисимова
Никол Пашинян Владимир Путин Армения Нагорный Карабах Азербайджан
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