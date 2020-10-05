Пашинян в четвертый раз позвонил Путину из-за конфликта в Карабахе

Разговор вновь состоялся по инициативе Еревана. Стороны обсудили обострение конфликта вокруг непризнанной республики, российский президент подчеркнул необходимость прекращения боевых действий

Разрушения после обстрела в Нагорном Карабахе (Фото: David Ghahramanyan / AP)

Премьер-министр Армении Никол Пашинян позвонил президенту России Владимиру Путину на фоне конфликта вокруг непризнанного Нагорного Карабаха. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Стороны обсудили обострение противостояния между Арменией и Азербайджаном, «которое приобрело масштабный характер и ведет к серьезным потерям с обеих сторон». Путин призвал срочно прекратить бои, сообщает пресс-служба Кремля.

Это уже четвертый телефонный разговор двух лидеров с 27 сентября, когда произошла эскалация ситуации в Карабахе. Первый из них состоялся по инициативе Еревана именно в этот день. Тогда Путин выразил озабоченность в связи с возобновлением широкомасштабных боевых столкновений.

В ходе второго телефонного разговора, который также инициировал Пашинян, премьер Армении и российский президент снова обсудили ситуацию в Нагорном Карабахе. Москва вновь призвала к прекращению огня в целях деэскалации кризиса.