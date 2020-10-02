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Конфликт Армении и Азербайджана ,  
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Пашинян в третий раз позвонил Путину из-за конфликта в Нагорном Карабахе

Фото:Азиз Каримов / Reuters
Фото: Азиз Каримов / Reuters

Премьер-министр Армении Никол Пашинян позвонил президенту России Владимиру Путину из-за обострения ситуации в нагорно-карабахском конфликте. Об этом сообщается на сайте Кремля. Общение политиков по телефону состоялось в третий раз за шесть дней.

В ходе беседы стороны выразили озабоченность в связи с информацией об участии в конфликте боевиков с Ближнего Востока.

«Путин вновь акцентировал необходимость немедленного прекращения боестолкновений и возобновления политико-дипломатических усилий по урегулированию конфликта — в русле заявления президентов стран — сопредседателей Минской группы ОБСЕ (Россия, Франция, США)», — добавили в пресс-службе Кремля.

Кроме того, стороны условились продолжить контакты в различных форматах.

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Фото:Aziz Karimov / Reuters

Впервые Пашинян позвонил Путину 27 сентября — в день, когда обострился конфликт между Арменией и Азербайджаном в Нагорном Карабахе. Тогда российский президент выразил серьезную озабоченность в связи с возобновлением широкомасштабных боевых столкновений.

Вторая беседа между Путиным и Пашиняном состоялась 29 сентября. Инициатором телефонного разговора стала армянская сторона.

Как заявляли в пресс-службе Кремля, в ходе беседы Путин снова выразил озабоченность из-за продолжающихся боевых действий. Он акцентировал внимание на необходимости прекращения противоборствующими сторонами огня и принятия мер в целях деэскалации кризиса.

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Ситуация в Нагорном Карабахе обострилась утром 27 сентября. Боевые действия начались на границе Азербайджана и Армении. Стороны возложили ответственность за эскалацию друг на друга. В Нагорном Карабахе, Армении и Азербайджане власти ввели военное положение.

1 октября президенты России, Франции и США выпустили совместное заявление по поводу боев. В частности, лидеры трех стран призвали к немедленному прекращению боевых действий и попросили лидеров Армении и Азербайджана вернуться к переговорам. Кроме того, они призвали лидеров Армении и Азербайджана взять на себя обязательства добросовестно и без выдвижения предварительных условий возобновить переговоры по существу урегулирования при содействии сопредседателей Минской группы ОБСЕ.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган раскритиковал это заявление. Он назвал неприемлемым вмешательство этих стран в ситуацию в Нагорном Карабахе. Он также отметил, что военные действия удастся прекратить только в том случае, если армянский народ покинет территорию Нагорного Карабаха.

Владимир Путин Никол Пашинян телефонный разговор конфликт в Нагорном Карабахе
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